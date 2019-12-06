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    Смертельна ДТП на Київщині: п’яний водій збив чоловіка і втік

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    <p>Автомобіль на узбіччі збив пішохода і в&rsquo;їхав у будинок</p> - Смертельна ДТП на Київщині: п’яний водій збив чоловіка і втік

    Автомобіль на узбіччі збив пішохода і в’їхав у будинок

    Фото: Нацполіція

    Працівники Управління поліції охорони затримали водія-порушника

    У четвер, 6 грудня, ввечері у м. Фастів Київської області водій легковика Nissan не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де збив пішохода і в’їхав у будинок. Після цього керманич втік з місця події, лишивши автівку.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції Київщини.

    Для 57-річного місцевого жителя травми виявилися несумісні з життям. Випадковий перехожий викликав поліцію та медичну допомогу.

    Правоохоронці розпочали невідкладні розшукові заходи, невдовзі зловмисника затримали працівники Управління поліції охорони. Ним виявився 54-річний фастівчанин напідпитку – алкотестер зафіксував 0,8 проміле.

    Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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    Смертельна ДТП на Київщині: п’яний водій збив чоловіка і втік
    Смертельна ДТП на Київщині: п’яний водій збив чоловіка і втік
    Смертельна ДТП на Київщині: п’яний водій збив чоловіка і втік

    Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

    Подальшу долю водія-порушника вирішить суд.

    Національна поліція України ДТП кримінал смерть водій Київщина автомобіль
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