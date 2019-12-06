Смертельна ДТП на Київщині: п’яний водій збив чоловіка і втік



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Автомобіль на узбіччі збив пішохода і в’їхав у будинок Фото: Нацполіція

Працівники Управління поліції охорони затримали водія-порушника

У четвер, 6 грудня, ввечері у м. Фастів Київської області водій легковика Nissan не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де збив пішохода і в’їхав у будинок. Після цього керманич втік з місця події, лишивши автівку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції Київщини.

Для 57-річного місцевого жителя травми виявилися несумісні з життям. Випадковий перехожий викликав поліцію та медичну допомогу.

Правоохоронці розпочали невідкладні розшукові заходи, невдовзі зловмисника затримали працівники Управління поліції охорони. Ним виявився 54-річний фастівчанин напідпитку – алкотестер зафіксував 0,8 проміле.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Подальшу долю водія-порушника вирішить суд.