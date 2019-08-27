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    На Північному мосту у Києві Suzuki перекинувся і ледь не вилетів у річку (фото, відео)

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    Автомобіль застряг між відбійником і огорожею моста на пішохідній зоні - На Північному мосту у Києві Suzuki перекинувся і ледь не вилетів у річку (фото, відео)
    Автомобіль застряг між відбійником і огорожею моста на пішохідній зоні
    Фото: Інформатор

    Водій Suzuki зачепив причіп Mercedes і втратив контроль над автомобілем

    У понеділок, 26 серпня, пізно ввечері на Північному мосту в Києві сталася серйозна ДТП: зіткнулися автомобілі Mercedes Vito і Suzuki SX4.

    Аварія трапилися близько 21:45. Про це повідомляє Інформатор.

    Як з'ясували поліцейські, обидва автомобілі рухалися по Північному мосту у бік лівого берега. Не доїжджаючи до SkyMall, водій Suzuki зачепив причіп Mercedes і втратив контроль над автомобілем. Після чого легковик перекинувся і вилетів на пішохідну зону.

    Автомобіль застряг між відбійником і огорожею моста на пішохідній зоні. Так як була загроза перекидання машини в воду, на місце, крім медиків патрульних, прибули рятувальники ДСНС. Водій і пасажир самостійно вибралися з машини.

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    На Північному мосту у Києві Suzuki перекинувся і ледь не вилетів у річку (фото, відео)
    На Північному мосту у Києві Suzuki перекинувся і ледь не вилетів у річку (фото, відео)
    На Північному мосту у Києві Suzuki перекинувся і ледь не вилетів у річку (фото, відео)
    На Північному мосту у Києві Suzuki перекинувся і ледь не вилетів у річку (фото, відео)
    На Північному мосту у Києві Suzuki перекинувся і ледь не вилетів у річку (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Двох хлопців оглянули лікарі, обійшлося без травм.

    Через ДТП на мосту у бік лівого берега утворився великий затор. Тролейбуси зупинилися, людям доводилося йти пішки. Поліцейські оперативно провели всі необхідні виміри і звільнили проїжджу частину, щоб відновити рух.

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