У Києві п'яний водій на швидкості протаранив три автомобілі



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В районі «Академмістечка» зіткнулося Ford Mondeo, Hyundai Tucson, Renault Logan і Renault Duster Фото: Інформатор

Автомобілі стояли у черзі на світлофорі, коли у них на великій швидкості «влетів» водій Ford

У Києві в районі «Академмістечка» зіткнулося чотири автомобілі: Ford Mondeo, Hyundai Tucson, Renault Logan і Renault Duster.

Про це пише «Інформатор».

Зазначається, що аварія сталася увечері 25 серпня на проспекті Академіка Палладіна. За попередньою інформацією, автомобілі стояли у черзі на світлофорі. У цей час на великій швидкості водій Ford «влетів» у Hyundai, той за інерцією врізався у Renault Logan і зачепив Renault Duster.

Видання додає, що винуватець аварії керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Зокрема, в його організмі було виявлено 1,51 проміле алкоголю. Попри це, водій заперечував, що вживав міцні напої.

У результаті ДТП постраждала жінка, яка їхала у Hyundai. Її з незначними травмами шпиталізували до лікарні. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 серпня 2019 року на площі Перемоги у Києві трапилось ДТП за участю автомобілів Audi та ВАЗ-2109.