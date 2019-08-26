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    У Києві п'яний водій на швидкості протаранив три автомобілі

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    В&nbsp;районі &laquo;Академмістечка&raquo; зіткнулося Ford Mondeo, Hyundai Tucson, Renault Logan і Renault Duster - У Києві п'яний водій на швидкості протаранив три автомобілі
    В районі «Академмістечка» зіткнулося Ford Mondeo, Hyundai Tucson, Renault Logan і Renault Duster
    Фото: Інформатор

    Автомобілі стояли у черзі на світлофорі, коли у них на великій швидкості «влетів» водій Ford

    У Києві в районі «Академмістечка» зіткнулося чотири автомобілі: Ford Mondeo, Hyundai Tucson, Renault Logan і Renault Duster.

    Про це пише «Інформатор».

    Зазначається, що аварія сталася увечері 25 серпня на проспекті Академіка Палладіна. За попередньою інформацією, автомобілі стояли у черзі на світлофорі. У цей час на великій швидкості водій Ford «влетів» у Hyundai, той за інерцією врізався у Renault Logan і зачепив Renault Duster.

    Видання додає, що винуватець аварії керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Зокрема, в його організмі було виявлено 1,51 проміле алкоголю. Попри це, водій заперечував, що вживав міцні напої.

    У результаті ДТП постраждала жінка, яка їхала у Hyundai. Її з незначними травмами шпиталізували до лікарні. Подробиці інциденту з'ясовуються.

    Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 серпня 2019 року на площі Перемоги у Києві трапилось ДТП за участю автомобілів Audi та ВАЗ-2109.

    ДТП Київ водій автомобіль аварія алкогольне сп'яніння
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