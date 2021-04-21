За тиждень у Києві під час «карантинних» рейдів закрили сім закладів

Поліція викрила розважальні заклади Києва, які працювали під час карантинних обмежень

Кличко закликав підприємців не нехтувати карантинними правилами

За останній тиждень у Києві групи контролю перевірили майже 6 тисяч ресторанів, нічних клубів та магазинів, з яких 7 закладів закрили. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

«Загалом на керівників та власників закладів склали 286 адміністративних протоколів і виписали штрафи від 34 до 170 тис. грн», – сказав Кличко.

Мер нагадав, що функції контролю за дотриманням обмежень рішенням уряду покладені на правоохоронні органи. Але місто в межах своїх повноважень допомагає поліції.

Ще минулого року місто створило спеціальні групи контролю. До них входять співробітники Держпродспоживслужби, Муніципальної охорони, районних управлінь торгівлі та благоустрою, які разом з поліцією перевіряють дотримання правил закладами харчування та торгівлі.

«Я ще раз звертаюся до підприємців: не нехтуйте правилами, не наражайте на небезпеку здоров'я і життя киян! А мешканців міста прошу: дотримуйтеся правил самі та звертайте увагу на те, чи дотримуються їх заклади. Повідомляйте про порушення. Будемо контролювати разом!» – наголосив Кличко.

Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Раніше стало відомо, що Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі під час локдауну. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальну справу.

Нардеп прокоментував святкування і заявив, що вечірка в готелі під час карантину не є порушенням карантину.