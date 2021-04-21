Локдаун у Києві: Кличко поінформував про ситуацію в місті (відео)

Від початку епідемії коронавірусу мер Києва Віталій Кличко регулярно проводить онлайн-брифінги

Мер столиці відзвітував про кількість хворих і дотримання карантину

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах епідемії коронавірусу.

Так, столичний голова, зокрема, поінформував:

на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;

скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;

скільки киян вакцинували;

про перевірки закладів на дотримання протиепідемічних норм;

про виплати соціальної допомоги чорнобильцям;

про ремонти у столичних парках.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 965 людей, від ускладнень коронавірусної хвороби померли 40 осіб.

Столична влада заявляє про стабілізацію ситуації з коронавірусом у Києві. Наприкінці цього тижня столична влада вирішуватиме, що далі буде з карантином, та ухвалюватиме рішення про обмеження на великодні свята.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також не виключає, що до кінця місяця Київ може вийти з «червоної зони».

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня.

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