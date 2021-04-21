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    Локдаун у Києві: Кличко поінформував про ситуацію в місті (відео)

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    Від початку епідемії коронавірусу мер Києва Віталій Кличко регулярно проводить онлайн-брифінги - Локдаун у Києві: Кличко поінформував про ситуацію в місті (відео)
    Від початку епідемії коронавірусу мер Києва Віталій Кличко регулярно проводить онлайн-брифінги
    Фото: пресслужба мера Києва

    Мер столиці відзвітував про кількість хворих і дотримання карантину

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах епідемії коронавірусу.

    Так, столичний голова, зокрема, поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;
    • скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;
    • скільки киян вакцинували;
    • про перевірки закладів на дотримання протиепідемічних норм;
    • про виплати соціальної допомоги чорнобильцям;
    • про ремонти у столичних парках.

    Нагадаємо, за минулу добу, 20 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 965 людей, від ускладнень коронавірусної хвороби померли 40 осіб.

    Столична влада заявляє про стабілізацію ситуації з коронавірусом у Києві. Наприкінці цього тижня столична влада вирішуватиме, що далі буде з карантином, та ухвалюватиме рішення про обмеження на великодні свята.

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також не виключає, що до кінця місяця Київ може вийти з «червоної зони».

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

    МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня.

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    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія карантин коронавірус
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