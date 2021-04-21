Локдаун у Києві: Кличко поінформував про ситуацію в місті (відео)
Мер столиці відзвітував про кількість хворих і дотримання карантину
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах епідемії коронавірусу.
Так, столичний голова, зокрема, поінформував:
- на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;
- скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;
- скільки киян вакцинували;
- про перевірки закладів на дотримання протиепідемічних норм;
- про виплати соціальної допомоги чорнобильцям;
- про ремонти у столичних парках.
Нагадаємо, за минулу добу, 20 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 965 людей, від ускладнень коронавірусної хвороби померли 40 осіб.
Столична влада заявляє про стабілізацію ситуації з коронавірусом у Києві. Наприкінці цього тижня столична влада вирішуватиме, що далі буде з карантином, та ухвалюватиме рішення про обмеження на великодні свята.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також не виключає, що до кінця місяця Київ може вийти з «червоної зони».
14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.
МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня.