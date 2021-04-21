Що заплатить нардеп Тищенко за гучну вечірку для дружини?

Чи закінчиться відкриття кримінального провадження накладанням штрафу, питання відкрите

Складається враження, що «слуга народу», кум глави офісу президента Андрія Єрмака Микола Тищенко, має всі шанси стати найяскравішою «зіркою» нинішнього складу парламенту. «Головний велюр країни» чи не щомісяця дістає нові і нові приводи обговорити свою демонстративну епатажність, випробовуючи на міцність не тільки нерви небайдужих українців, а й правоохоронну систему, яка слідкує за дотриманням вимог карантину проти Covid-19.

Не секрет, що в Україні щоденно «штампуються» сотні адміністративних протоколів на сільських мешканців, котрі гуляють вулицями без паспортів; власників магазинів, які не промаркували ліній соціальної дистанції у своїх закладах; педагогів, які не хочуть носити маски. На «порушників» чекає гарантований штраф від 17 тис. грн. Якщо ж пощастить, то усне зауваження.

Але гучне святкування дня народження дружини Тищенка прямісінько в центрі Києва викликало величезний суспільний резонанс. Причому, коментували його не тільки ЗМІ чи представники опозиції, а навіть міністр охорони здоров’я Степанов. А фракція «Слуг народу» призначила окреме засідання, де планує заслухати пояснення самого Тищенка.

Щоправда сам Микола Тищенко наполягає: карантину не порушив, а день народження дружини відбувався у готельному номері.

«Саме святкування проходило у вузькому і майже сімейному колі. Я не збирав гостей в ресторані, не запрошував когось в заклад, який заборонено карантином. Протягом останніх двох років через величезну кількість роботи я практично не приділяв увагу сім'ї. Це мої мотивації», – гнув свою лінію «слуга» у дописі на Facebook.





Пост нардепа Тищенка у Фейсбуці

Як відомо, пафосне святкування завершив святковий салют з Труханового острова близько десятої вечора, що стало додатковим приводом поговорити, що ж все-таки у діях Тищенка було не так.

Як відомо, у законі про статус народного депутата України є досить лаконічний постулат (стаття 8): «У своїй діяльності народний депутат повинен утриматись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду, державу».

Оскільки це положення є занадто абстрактним, щоб розібрати ситуацію детальніше, погляньмо, що кажуть карантинні правила і заборони, про які щоранку нагадує міністр охорони здоров’я. Базовим документом є постанова Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Зокрема, в Україні діє заборона на проведення масових (культурних, у тому числі концертів, спортивних, соціальних, рекламних тощо) заходів за участю понад 20 осіб (підпункт 6 пункту 2 урядової постанови). Якщо ж місто опинилося у «червоній» зоні карантину, на нього розповсюджуються додаткові обмеження на кшталт закриття торговельних центрів, непродовольчих ринків, приймання відвідувачів ресторанними закладами тощо.

Як відомо, з 19 березня Київ став «червоним». Хоч і минув місяць, ситуація у столиці з поширенням Covid-19 залишається складною. Не зменшується ані кількість нових випадків інфікування, ані кількість госпіталізованих у важкому стані. При цьому збільшується кількість смертей, заявив міський голова Віталій Кличко.

Незважаючи ні на що, святкова подія сім’ї Тищенків чомусь подавається саме крізь призму відпочинку у готельному номері. Здається, нардеп намагається вхопитися за рятівну соломинку, яка прописана в уже згаданій урядовій постанові, в яку 17 лютого Кабмін вніс зміни. Дослівно це звучить так: «Забороняється робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів».

Та й тут виникає певна нестиковка. 7 квітня уряд вкотре переписав свою «карантинну» постанову і затвердив перелік видів економічної діяльності, стосовно яких розповсюджуються обмежувальні протиепідемічні заходи.

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Простими словами це означає, що суб’єкти господарювання, які надають послуги з постачання готових страв для подій, обслуговування напоями та організації інших видів відпочинку та розваг, не можуть працювати на територіях, де діють карантинні обмеження. Звідси напрошується висновок: гості нардепа Тищенка повинні були б прибути в готель зі своїми харчами та напоями, закритися в номері й святкувати.

Декілька слів про самий салют. Ще 19 грудня 2019 року Київська міська рада заборонила застосування феєрверків і салютів та інших піротехнічних виробів до кінця війни на сході України. Проте документ є формальним. Як пояснило міністерство внутрішніх справ, до цього часу не вносилися відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів. Тому й немає складу правопорушення, як твердив сам Тищенко. Залишається лише апелювати до совісті цих людей.

… Поки нардеп Микола Тищенко думав над текстом про святкову вечірку у готелі Fairmont, столична поліція відрапортувала про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 325 («Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням») Кримінального кодексу України. Поліцейські вже поспілкувалися з керівництвом готелю, оглянули приміщення та проводять першочергові слідчі дії.

Якщо доведуть вину, то покарання за цією статтею досить широке: штраф 17-51 тис. грн або арешт до шести місяців, або обмеженням волі до трьох років, або позбавленням волі на той самий термін.

Віталій Тараненко, «Главком»