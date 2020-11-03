У Києві станцію метро «Хрещатик» відкрили після «замінування»

Правоохоронці не знайшли на станції вибухівки

У Києві станція метро «Хрещатик» відновила повноцінну роботу. Про це повідомляє Київська міськадміністрація.

Раніше надійшло повідомлення про її замінування.

Наголошується, що станція перевірена і вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Як повідомлялося раніше, у Києві закрили станцію метро «Хрещатик» через повідомленні про замінування.

Також нагадаємо, що 3 листопада, невідомий «замінував» ТЦ «Глобус» на Майдані Незалежності.

Нагадаємо, 2 листопада поліція Києва затримала людину, яка зайшла до одного із закладів столиці на бульварі Лесі Українки в центрі міста і нібито погрожувала вибухом.

У неділю, 1 листопада, вранці до столичної поліції надійшло три повідомлення про замінування різних об’єктів на території Печерського району, зокрема і мосту Патона. У результаті перевірок вибухотехніки ніяких небезпечних предметів не знайшли.

Того ж дня у столиці затримали «мінера» мосту Патона. Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння.