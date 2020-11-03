У Києві закрили станцію метро «Хрещатик» через повідомленні про замінування

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки

Станція «Хрещатик» закрита на пересадку, а також на вхід і вихід

У Києві з листопада поліція отримали повідомлення про мінування станції метро «Хрещатик». Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що станція закрита на перевірку.

«Станція «Хрещатик» закрита на пересадку, а також на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося сьогодні, 3 листопада, невідомий «замінував» ТЦ «Глобус» на Майдані Незалежності.

Нагадаємо, 2 листопада поліція Києва затримала людину, яка зайшла до одного із закладів столиці на бульварі Лесі Українки в центрі міста і нібито погрожувала вибухом.

У неділю, 1 листопада, вранці до столичної поліції надійшло три повідомлення про замінування різних об’єктів на території Печерського району, зокрема і мосту Патона. У результаті перевірок вибухотехніки ніяких небезпечних предметів не знайшли.

Того ж дня у столиці затримали «мінера» мосту Патона. Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння.