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    У Києві закрили станцію метро «Хрещатик» через повідомленні про замінування

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    Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки - У Києві закрили станцію метро «Хрещатик» через повідомленні про замінування
    Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки

    Станція «Хрещатик» закрита на пересадку, а також на вхід і вихід

    У Києві з листопада поліція отримали повідомлення про мінування станції метро «Хрещатик». Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

    Зазначається, що станція закрита на перевірку.

    «Станція «Хрещатик» закрита на пересадку, а також на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося сьогодні, 3 листопада, невідомий «замінував» ТЦ «Глобус» на Майдані Незалежності.

    Нагадаємо, 2 листопада поліція Києва затримала людину, яка зайшла до одного із закладів столиці на бульварі Лесі Українки в центрі міста і нібито погрожувала вибухом.

    У неділю, 1 листопада, вранці до столичної поліції надійшло три повідомлення про замінування різних об’єктів на території Печерського району, зокрема і мосту Патона. У результаті перевірок вибухотехніки ніяких небезпечних предметів не знайшли.

    Того ж дня у столиці затримали «мінера» мосту Патона. Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння. 

    Київ метро замінування КМДА поліція Хрещатик
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