У столиці затримали «мінера» мосту Патона

Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг

У Києві затримали чоловіка, який сьогодні, 1 листопада, зранку повідомив про «замінування» кількох об’єктів, зокрема, мосту Патона. Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Поліцейські затримали чоловіка, який повідомив про замінування декількох об’єктів. За фактом неправдивого повідомлення про замінування слідчі розпочали кримінальне провадження», — йдеться у повідомленні.

Так, зазначається, що сьогодні вранці до столичної поліції надійшло три повідомлення про замінування різних об’єктів на території Печерського району, зокрема і мосту Патона. У результаті перевірок вибухотехніки ніяких небезпечних предметів не знайшли.

«Протягом години оперативники поліції встановили особу чоловіка, який надав неправдиву інформацію. Це — уродженець Чернігівщини, 1993 року народження. Поліцейські затримали його у порядку статті 208 КпК України. Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння», — йдеться у повідомленні.

Так, слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиві повідомлення про загрозу небезпеці громадян) ККУ.

«Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до шести років позбавлення волі», — додали у поліції.