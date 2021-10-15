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    На Хрещатику сталася бійка зі стріляниною, є поранені (фото, відео)

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    Інцидент трапився в барі на Хрещатику - На Хрещатику сталася бійка зі стріляниною, є поранені (фото, відео)
    Інцидент трапився в барі на Хрещатику
    Фото: Інформатор

    Конфлікт у барі переріс у бійку

    У п'ятницю, 15 жовтня, біля одного з барів у центрі Києва сталася бійка, під час якої один з учасників відкрив стрілянину.

    Все сталося близько 1:40 в будинку на вул. Хрещатик, 44. Там розташований один з популярних столичних барів «Диктат», вхід в який завжди під контролем охорони, повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, в барі сталася бійка. Але що стало причиною конфлікту та хто відкрив стрілянину – поки невідомо. Поліція від коментарів відмовилася.

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    На Хрещатику сталася бійка зі стріляниною, є поранені (фото, відео)
    На Хрещатику сталася бійка зі стріляниною, є поранені (фото, відео)
    На Хрещатику сталася бійка зі стріляниною, є поранені (фото, відео)
    На Хрещатику сталася бійка зі стріляниною, є поранені (фото, відео)

    На місці працювали медики, надавали допомогу одному з потерпілих. Також на місце події стягнули десяток екіпажів поліції.

    Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 15 жовтня, в Дніпровському районі Києва невідомі зі зброєю напали на маршрутку №555 та автомобіль BMW.

    Теги: Національна поліція України Київ бійка стрілянина
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    На Хрещатику сталася бійка зі стріляниною, є поранені (фото, відео)