На Хрещатику сталася бійка зі стріляниною, є поранені (фото, відео)

Інцидент трапився в барі на Хрещатику

Конфлікт у барі переріс у бійку

У п'ятницю, 15 жовтня, біля одного з барів у центрі Києва сталася бійка, під час якої один з учасників відкрив стрілянину.

Все сталося близько 1:40 в будинку на вул. Хрещатик, 44. Там розташований один з популярних столичних барів «Диктат», вхід в який завжди під контролем охорони, повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, в барі сталася бійка. Але що стало причиною конфлікту та хто відкрив стрілянину – поки невідомо. Поліція від коментарів відмовилася.

На місці працювали медики, надавали допомогу одному з потерпілих. Також на місце події стягнули десяток екіпажів поліції.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 15 жовтня, в Дніпровському районі Києва невідомі зі зброєю напали на маршрутку №555 та автомобіль BMW.