У столичній адміністрації нові обшуки. Тепер через забудову

Провадження розпочато за фактом можливої незаконної реєстрації права власності на незавершений об’єкт будівництва по вул. Редутній

Провадження розпочато за фактом можливої незаконної реєстрації права власності на незавершений об’єкт будівництва по вул. Редутній

Обшуки у КМДА пройшли через незаконну забудову в буферній зоні Києво-Печерської лаври

Київська міська прокуратура спільно з теруправлінням Державного бюро розслідувань у Києві провела обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Кримінальне провадження розпочато за фактом можливих протиправних дій державного реєстратора, які виразились у незаконній реєстрації права власності на незавершений об’єкт будівництва по вул. Редутній, а саме 6-поверховий офісний комплекс.

Крім цього, предметом розслідування є повнота виконання своїх обов’язків службовими особами КМДА, які виразились у невжитті заходів до зупинення вказаного будівництва.

Встановлено, що вказаний об’єкт зведений у Центральному історичному ареалі Києва всупереч вимогам наказу Міністерства культури України та рішенню Київської міської ради, якими введено мораторій на нове будівництво в буферній зоні Києво-Печерської лаври.

Відповідно до містобудівних умов, забудовник мав право побудувати на вказаній ділянці житловий будинок не більше чотирьох поверхів.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки) та за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Раніше пресслужба КМДА повідомила про обшуки у приміщенні Департаменту з питань реєстрації.

Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

За інформацією Кличка, наради щодо обшуків проводились в Офісі президента, де поставили чітке завдання.

Також мер вимагає від правоохоронних органів звіт про статус справ, щодо яких Київська міська держадміністрація передавала матеріали за результатами внутрішніх аудитів.

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.

18 вранці до будинку Кличка прибули озброєні і в повній екіпіровці правоохоронці.