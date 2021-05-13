Прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві

Правоохоронці три дні проводили обшуки у комунальних підприємствах і департаментах КМДА

Оголошено підозру 11 особам, у тому числі чинним працівникам департаментів КМДА, комунальних та підрядних підприємств

Органи столичної прокуратури спільно з колегами з інших правоохоронних органів, а саме Державної фіскальної служби України, Національної поліції України та Служби безпеки України провели масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури за результатами двох днів обшуків.

Так, упродовж 11 та 12 травня проведено слідчі дії на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень.

У прокуратурі нагадали, що, зокрема, обшуки проведено у комунальному об’єднанні «Київзеленбуд», КП «Спецжитлофонд», у корпорації «Київавтодор», Департаментах соцполітики, містобудування та архітектури, земельних ресурсів КМДА, КП «Київміськсвітло».

«Кримінальні провадження, в межах яких були проведені вказані слідчі дії, стосуються незаконного заволодіння бюджетними коштами, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, здійснення незаконних поборів з підприємців, кришування нелегального бізнесу тощо», – зазначили правоохоронці.

Підкреслюється, що у ході розслідування вказаних кримінальних проваджень усіма правоохоронними органами «проведено кропітку роботу, пов’язану зі збором інформації, викриття та аналізу схем, зв’язків, контактів та учасників».

За результатами проведення цієї роботи було прийнято рішення провести обшуки з метою виявлення та вилучення первинних фінансових документів, чорнових записів та інших речових доказів, які мають доказове значення.

«Оскільки під час слідства правоохоронці отримали інформацію про причетність до окремих правопорушень службових осіб підрозділів КМДА та комунальних підприємств, слідчі дії проводилися одночасно за всіма напрямками роботи. Це дозволило уникнути витоку інформації та досягти очікуваного процесуального результату», – повідомили правоохоронці.

На сьогодні за результатами проведених слідчих дій вручено повідомлення про підозру 11 особам, у тому числі чинним працівникам департаментів КМДА, комунальних та підрядних підприємств, зокрема і керівникам.

Слідчі дії наразі продовжуються. Триває дослідження вилученої фінансової документації.

Прокуратура наголошує, що метою проведення вказаних слідчих дій є викриття фінансових махінацій з державними коштами та притягнення до відповідальності осіб, які їх розкрадають.

Нагадаємо, 11 травня столичні правоохоронці проводили обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час здійснення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн грн.

12 травня Подільська окружна прокуратура Києва спільно з Управлінням спеціальних розслідувань у столиці проводить обшуки в офісі комунального підприємства «Спецжитлофонд» та в приміщеннях підрядних організацій в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння грошовими коштами на суму понад 10,5 млн грн.

Також 12 травня прокуратура і ДФС проводять обшуки в приміщеннях Київської міської держадміністрації, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора в межах розслідування кримінального провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн.

Крім того, 12 травня обшуки відбулися в комунальній корпорації «Київавтодор» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн грн.

Здійснено обшуки в Департаменті соціальної політики Київської міської державної адміністрації в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн грн.

13 травня пройшли обшуки у Департаменті містобудування та архітектури.

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

Раніше в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації. На Банковій вважають, що Кличко останнім часом приділяє занадто багато уваги глобальним політичним питанням, а не інтересам міста.