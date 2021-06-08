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    На трасі Київ-Чоп на чотири дні перекрили смугу в напрямку столиці

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    Ведеться будівництво&nbsp;розв'язки поблизу Стоянки&nbsp; - На трасі Київ-Чоп на чотири дні перекрили смугу в напрямку столиці
    Ведеться будівництво розв'язки поблизу Стоянки 
    Фото: Служба автомобільних доріг у Київській області

    Перекриття руху пов'язано з будівництвом транспортної розв'язки

    З 8 по 11 червня на дорозі М-06 Київ-Чоп поблизу Стоянки, де будується транспортна розв'язка, буде тимчасово частково закрита смуга для руху автотранспорту у напрямку Києва. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області.

    На сьогоднішній день на естакаді №2 ведуться роботи зі встановлення тимчасових стійок і формоутворювачів. Після чого будуть встановлені тимчасові металеві опори на важкому бетонному фундаменті зі сторони розділової смуги та краю узбіччя.

    Наступним етапом в будівництві розв'язки стане встановлення двотаврових балок, на які будуть зібрані формоутворювачі.

    Ці види робіт потребують використання важкої будівельної техніки - крану.

    Де і на який період перекривається рух

    М-06 Київ-Чоп – км 21+767 (Стоянка) – лівий проїзд у напрямку Києва буде закрито на період 8 червня (з 6:00) до 11 червня (17:00).

    Рух буде здійснюватись однією смугою в обох напрямках по правій частини дороги (у напрямку м. Львів).

    Місце будівництва можна подивитися на мапі: https://bit.ly/3bkAh0z.

    На період обмеження руху, підрядником будуть встановлені попереджувальні тимчасові знаки, згідно з погодженою схемою ОДР.

    Дорожники радять водіям та перевізникам врахувати дану інформацію та перепрошують за тимчасові незручності.

    Будівництво розв'язок під Києвом

    Нагадаємо, на підходах до Києва, на дорогах Київ-Одеса та Київ-Чоп, буде збудовано три розв'язки, що забезпечить безпечний розподіл транспортних потоків, розвантаження транспортних вузлів на міжнародних трасах та покращення безпеку руху в місцях концентрації транспорту поблизу столиці.

    Для будівництва розв'язок на під’їздах до Києва визначено три таких місця:

    • M-05 Київ-Одеса км 15+390 ( Чабани ) та км 21+847 (Віта Поштова);
    • M-06 Київ-Чоп км 21+767 (Стоянка).

    Будуються розв'язки в рамках реалізації Проєкту «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва» за рахунок коштів позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)/Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

    Підрядна організація: Euro-Asian Construction Corporation «Evrascon» (Азербайджанська Республіка).

    Теги: дороги будівництво Київщина
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    На трасі Київ-Чоп на чотири дні перекрили смугу в напрямку столиці