Про пріоритети дорожнього будівництва на 2020 рік

Фото: depo.ua

Мільйони українців, виходячи зі свого під'їзду, не мають тонути в багнюці і калюжах

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Приоритеты дорожного строительства на 2020 год. Наш Премьер с воодушевлением говорил о дорогах. 4 тысячи км, говорит сделаем. А дорога Киев-Днепр вообще, говорит, флагманская.

А я бы поставил иные приоритеты.

1. Твердая дорога возле каждого дома. Не обязательно на литой основе с тремя рядами арматуры. Просто, чтобы не было грязных улиц и дорог в стране. Вообще. Чтобы миллионы украинцев, выходя из подъезда или калитки, не тонули в грязи и лужах.

2. Ровная дорога возле каждого дома. Сейчас почти все тротуары в стране раздолбаны. Ровных почти нет. Люди спотыкаются, падают. Вид дворов – жуткий. Сделаем все тротуары в стране – миллионы украинцев тут же заживут ощутимо лучше.

3. Нанесение разметки на абсолютно всех дорогах страны. Особенно остро требуется обозначение обочины и разделительной линии. Из-за отсутствия разметки обочин водители напрягаются, теряют ориентацию, вылетают за пределы дороги, бьют машины, травмируются и гибнут. Особенно страшно и опасно ездить в темное время суток.

Вот такие приоритеты. Я предлагаю все силы и средства пустить на это, а потом уже заниматься закапыванием миллиардов в дорогу Решетиловка-Днепр. Она, конечно, важна, но ею пользуется на порядки меньше людей, чем выходит из дома на битый грязный тротуар, и чем ездит по своему району с риском слететь с дороги, потеряв из виду пыльную обочину.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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