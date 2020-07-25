Загадкова смерть: у Києві попрощалися з волонтером Кучапіним



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Прощання з Олексієм Кучапіним відбулося у Лютеранській церкві святої Катерини у Києві Фото: ТСН

Пастор церкви, який знав волонтера і працював з ним, заявив, що вони не вірять у версію з вбивством Кучапіна

У Лютеранській церкві святої Катерини у Києві попрощалися з волонтером, засновником громадської організації «Дім милосердя» Олексієм Кучапіним.

Про це повідомляє «Громадське».

Пастор церкви Максим, який знав волонтера і працював з ним, заявив, що вони не вірять у версію з вбивством Кучапіна.

«Ми не віримо, що Олексія вбила поліція, він помер сам. Його не вбивали. І нас не залякували. Це розхитування ситуації, ніби волонтерів убивають. Дружина Олена ознайомлюється з матеріалами справи. Наступного тижня має бути результат судово-медичної експертизи. Не вірте в решту інформації», – цитує видання пастора.

Інший пастор Ігор, який проводив церемонію прощання, зазначив, що йому невідомо до кінця, що насправді відбулося і як помер Олексій.

Нагадаємо, на місці постійного збору та роздачі їжі безхатьками на Південному вокзалі Києва 24 липня зібралося до двох сотень людей, щоб вшанувати пам’ять померлого активіста та волонтера Олексія Кучапіна.

Як відомо, керівник громадської організації «Будинок милосердя Київ» Олексій Кучапін зник 16 липня. Чоловік сказав рідним, що їде у Дніпро, і після цього зв'язок із ним перервався.

22 липня у зйомній квартирі у Дніпровському районі столиці знайшли тіло керівника «Будинку милосердя», волонтера Олексія Кучапіна.

9 серпня Олексію мало б виповнитись 40 років.