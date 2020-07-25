На столичному вокзалі вшанували волонтера Кучапіна, який допомагав безхатькам



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Віддати шану волонтеру прийшли до двох сотень людей Фото: Громадське

Знайомі не вірять у версію слідства і кажуть, що Олексія Кучапіна могли вбити за його діяльність

На місці постійного збору та роздачі їжі безхатьками на Південному вокзалі Києва 24 липня зібралося до двох сотень людей, щоб вшанувати пам’ять померлого активіста та волонтера Олексія Кучапіна.

Як повідомляє «Громадське», прийшли ті, кому допомагав Олексій, а також волонтери, з якими він співпрацював.

«Якби не він, ми б не вижили під час карантину», — сказав один з бездомних.

Священник і модератор сторінки в «Інстаграмі» bezdomnie.ua Захарія Керстюк, який писав про зникнення Олексія й хід розслідування, розповів ЗМІ, що, ймовірно, сім’я померлого волонтера пішла на угоду з поліцією, тому що їм, як і йому, погрожували впливові люди. Він відмовився повідомляти, хто саме ці люди, але каже, що за видалення постів з Facebook про смерть Олексія йому пропонували гроші.

Керстюк не вірить у версію слідства і каже, що Олексія могли вбити за його діяльність, а також він нібито бачив записку, яку залишив Олексій.

«Я готовий був провести своє розслідування. Залучити до цього незалежних експертів з закордону. Але рідні відмовилися від адвоката, вони погодилися на версію слідства і сказали, що не знають мене. Але мене ніхто не знає. Я давно анонімно допомагаю бездомним і зараз вперше вийшов з тіні. Але завтра все завершиться, Олексія поховають, і ми більше не дізнаємося правди», — сказав Керстюк і додав, що не всі рідні Олексія погоджуються з офіційною версією поліції.

Нагадаємо, керівник громадської організації «Будинок милосердя Київ» Олексій Кучапін зник 16 липня. Чоловік сказав рідним, що їде у Дніпро, і після цього зв'язок із ним перервався.

22 липня у зйомній квартирі у Дніпровському районі столиці знайшли тіло керівника «Будинку милосердя», волонтера Олексія Кучапіна.

9 серпня Олексію мало б виповнитись 40 років.