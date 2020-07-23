Загинув від кулі снайпера: на Хмельниччині поховали 26-річного морпіха
Поховали Василя Кравченка із військовими почестями на центральному кладовищі міста Ізяслав
Василь Кравченко загинув 20 липня внаслідок важкого поранення під час обстрілу на Донеччині
У середу, 22 липня, у місті Ізяславі Хмельницької області поховали морського піхотинця Василя Кравченка, який загинув 20 липня під Торецьком під час снайперського обстрілу позицій Об’єднаних сил.
Аби провести бійця в останню путь зібралося кілька сотень людей, повідомили у пресслужбі Хмельницької ОДА.
«Нещодавно в домі Кравченків панувала безмежна радість – святкували весілля Василя, а сьогодні тут сум та скорбота… Молодий хлопець любив життя і багато хотів встигнути, проте занадто рано ворожа куля обірвала його молоде життя, не давши здійснитись мріям. Для батьків він назавжди залишиться просто дитиною, а для дружини – коханим, якого втратили на жорстокій війні», – йдеться у некролозі.
Зазначається, що у свято-Миколаївському храмі міста Ізяслав Української православної церкви було відправлено поминальну службу за загиблим героєм.
Поховали Василя Кравченка із військовими почестями на центральному кладовищі міста Ізяслав, на алеї почесних поховань.