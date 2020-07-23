Загинув від кулі снайпера: на Хмельниччині поховали 26-річного морпіха



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Поховали Василя Кравченка із військовими почестями на центральному кладовищі міста Ізяслав Фото: «Суспільне»

Василь Кравченко загинув 20 липня внаслідок важкого поранення під час обстрілу на Донеччині

У середу, 22 липня, у місті Ізяславі Хмельницької області поховали морського піхотинця Василя Кравченка, який загинув 20 липня під Торецьком під час снайперського обстрілу позицій Об’єднаних сил.

Аби провести бійця в останню путь зібралося кілька сотень людей, повідомили у пресслужбі Хмельницької ОДА.

«Нещодавно в домі Кравченків панувала безмежна радість – святкували весілля Василя, а сьогодні тут сум та скорбота… Молодий хлопець любив життя і багато хотів встигнути, проте занадто рано ворожа куля обірвала його молоде життя, не давши здійснитись мріям. Для батьків він назавжди залишиться просто дитиною, а для дружини – коханим, якого втратили на жорстокій війні», – йдеться у некролозі.

Зазначається, що у свято-Миколаївському храмі міста Ізяслав Української православної церкви було відправлено поминальну службу за загиблим героєм.

Поховали Василя Кравченка із військовими почестями на центральному кладовищі міста Ізяслав, на алеї почесних поховань.

Довідка:

Василь Сергійович Кравченко народився 14 лютого 1994 року. Навчався в Ізяславській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 4 та Ізяславському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, ліцей» ім.О.Кушнірука.

Василь Кравченко був мобілізований в другу хвилю, двічі укладав контакт на військову службу, перебував на сході України, захищаючи її територіальну цілісність.

Загинув 26-річний військовий внаслідок важкого поранення під час обстрілу бойовиками позицій українських військових у Донецькій області.