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    Загинув від кулі снайпера: на Хмельниччині поховали 26-річного морпіха

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    <p>Поховали Василя Кравченка із військовими почестями на центральному кладовищі міста Ізяслав</p> - Загинув від кулі снайпера: на Хмельниччині поховали 26-річного морпіха

    Поховали Василя Кравченка із військовими почестями на центральному кладовищі міста Ізяслав

    Фото: «Суспільне»

    Василь Кравченко загинув 20 липня внаслідок важкого поранення під час обстрілу на Донеччині

    У середу, 22 липня, у місті Ізяславі Хмельницької області поховали морського піхотинця Василя Кравченка, який загинув 20 липня під Торецьком під час снайперського обстрілу позицій Об’єднаних сил.

    Аби провести бійця в останню путь зібралося кілька сотень людей, повідомили у пресслужбі Хмельницької ОДА.

    «Нещодавно в домі Кравченків панувала безмежна радість – святкували весілля Василя, а сьогодні тут сум та скорбота… Молодий хлопець любив життя і багато хотів встигнути, проте занадто рано ворожа куля обірвала його молоде життя, не давши здійснитись мріям. Для батьків він назавжди залишиться просто дитиною, а для дружини – коханим, якого втратили на жорстокій війні», – йдеться у некролозі.

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    Загинув від кулі снайпера: на Хмельниччині поховали 26-річного морпіха
    Загинув від кулі снайпера: на Хмельниччині поховали 26-річного морпіха
    Загинув від кулі снайпера: на Хмельниччині поховали 26-річного морпіха
    Загинув від кулі снайпера: на Хмельниччині поховали 26-річного морпіха
    Загинув від кулі снайпера: на Хмельниччині поховали 26-річного морпіха
    Загинув від кулі снайпера: на Хмельниччині поховали 26-річного морпіха
    Фото: Хмельницька ОДА, «Суспільне»

    Зазначається, що у свято-Миколаївському храмі міста Ізяслав Української православної церкви було відправлено поминальну службу за загиблим героєм.

    Поховали Василя Кравченка із військовими почестями на центральному кладовищі міста Ізяслав, на алеї почесних поховань.

    Довідка:
    Василь Сергійович Кравченко народився 14 лютого 1994 року. Навчався в Ізяславській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 4 та Ізяславському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, ліцей» ім.О.Кушнірука.
    Василь Кравченко був мобілізований в другу хвилю, двічі укладав контакт на військову службу, перебував на сході України, захищаючи її територіальну цілісність.
    Загинув 26-річний військовий внаслідок важкого поранення під час обстрілу бойовиками позицій українських військових у Донецькій області.
    Хмельниччина Донбас Донеччина обстріл смерть снайпер Операція Об’єднаних сил поховання
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