Шахраї вкрали у росіянки гроші за загиблого в Україні сина

Шахраї заявляли, що вони є представниками російського уряду

Жителька Бурятії віддала шахраям 7 млн рублів (понад $115 тис.), які отримала як компенсацію у зв’язку з загибеллю сина на війні в Україні. Жінці шахраї пообіцяли купити машину та квартиру у Підмосков'ї. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією журналістів, після того, як жінка отримала компенсацію, їй зателефонували люди, які запропонували допомогу від імені «держави».

«Зателефонували, представилися, що вони з уряду та допомагають родичам загиблих. Кілька лагідних слів тощо, у результаті вона переказала гроші цим шахраям. Вони сказали, що допоможуть придбати квартиру у Підмосков'ї, купити машину та наприкінці попросили дати номери телефонів інших мешканців чи родичів, які теж втратили близьких в Україні. Пообіцяли, що зв'яжуться з ними та повідомлять про допомогу. Вона дала номер телефону директора школи з їхнього села», – розповів один з місцевих чиновників.

Директорка школи, з якою зв’язалися шахраї, заявила, що не має грошей, у відповідь на що шахраї почали спілкуватися з нею уже менш привітно.

«Директор їм сказала, що грошей немає, всі роздали родичам за потребою. І в цей момент із нею почали говорити вже у грубій формі. Поставили питання: «Навіщо ви відправляєте своїх синів в іншу країну вбивати?» Тоді жінка зрозуміла, що це шахраї. Вона одразу зателефонувала керівнику волонтерського руху, а та звернулася до Громадської палати Бурятії», – розповів чиновник.

Подібний випадок шахрайства зафіксований у Бурятії вперше. Поліція розпочала перевірку.

Додамо, що раніше на телебаченні вийшов репортаж з Саратовської області, де показали, як сімейна пара справляється з горем від втрати сина, який загинув в Україні, купуючи авто за компенсацію від держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у війні проти України гине у сотні разів більше представників корінних народів Росії, ніж росіян. На кожного вбитого жителя Москви припадає щонайменше 275 бурятів та 350 тувинців.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила вже майже 43 тис. своїх військових.