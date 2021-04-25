Від початку року через карантин Київ недоотримав у бюджет понад 2,5 млрд грн

У минулому році місто недоотримало 5 мільярдів гривень надходжень в бюджет

Від початку 2021 року через карантинні обмеження міський бюджет недоотримав уже понад 2,5 млрд грн. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

«У минулому році місто недоотримало 5 мільярдів гривень надходжень в бюджет. За перший квартал цього року - вже понад 2,5 мільярди гривень. Це великі кошти. Але ми розуміємо, що життя і здоров’я людей залишаються ключовим пріоритетом», - сказав Кличко.

Разом з тим мер столиці наголосив, що запроваджені суворі обмеження дали результат і динаміка захворюваності в місті знизилася.

«Я можу сказати, що обмеження, які ми ввели, - і на проїзд в міському транспорті, і закриття ресторанів та кафе - дали результати. І ми маємо на сьогодні значне зниження захворюваності в місті», - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що досягнуті результати не означають, що можна нехтувати карантинними правилами і легковажно поводитися на Великодні свята. Адже в Києві досі висока смертність від вірусу і багато тяжких хворих, які потребують кисневої підтримки.

«Нам не можна впадати в ейфорію і вважати, що всі виклики вже позаду. Невдовзі будуть свята, Великдень. Я звернувся до всіх конфесій, якщо є можливість, проводити богослужіння в режимі онлайн. Якщо немає, - дотримуватись ключових правил: температурний скринінг кожної людини, яка заходить в храм; одна людина на 10 квадратних метрів площі приміщення; дезинфекція приміщень; масковий режим», - підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Києві виявили за минулу добу 330 хворих на коронавірус. Померли 30 людей.

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