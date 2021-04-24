Вечірка Тищенка під час карантину: штраф сплатить готель

За вечірку дружини нардепа Миколи Тищенка, яка відбулася під час карантину, буде нести відповідальність готель

Адміністрація готелю повинна буде сплатити штраф у розмірі 34 тисяч гривень

Святкування пройшло у закладі, що розташоване у Подільському районі Києва. Адміністрація готелю повинна сплатити мінімальний штраф, передбачений законодавством. Він складає 34 тис. грн.

Про це повідомив очільник Держпродспоживслужби Олег Рубан в ефірі телеканалу Україна 24.

«Що стосується відповідальності, відповідати буде за це лише адміністрація готелю та ресторану. Тищенко лише як людина може відповідати за ці дійства», – сказав Рубан.

Він також попередив, що якщо суб'єкт господарювання вперше притягується до відповідальності за порушення карантину, то отримує мінімальний штраф (34 тис. грн), а якщо порушення буде виявлено повторно, то штраф становитиме 170 тис. грн.

«Вже у понеділок було складено протокол Національною поліцією на 34 тисячі гривень», – зазначив Рубан.

Він додав, що були підготовлені документи для відкриття кримінального провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Микола Тищенко раніше заявив, що «з юридичної точки зору святкування будь-чого в номерах готелів абсолютно не заборонені» і що він не порушив карантин, але вибачився за свій «дещо зухвалий вчинок».

Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Раніше стало відомо, що Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі під час локдауну. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальну справу.