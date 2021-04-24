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    Вечірка Тищенка під час карантину: штраф сплатить готель

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    За вечірку дружини нардепа Миколи Тищенка, яка відбулася під час карантину, буде нести відповідальність готель - Вечірка Тищенка під час карантину: штраф сплатить готель
    За вечірку дружини нардепа Миколи Тищенка, яка відбулася під час карантину, буде нести відповідальність готель
    Фото з відкритих джерел

    Адміністрація готелю повинна буде сплатити штраф у розмірі 34 тисяч гривень

    Святкування пройшло у закладі, що розташоване у Подільському районі Києва. Адміністрація готелю повинна сплатити мінімальний штраф, передбачений законодавством. Він складає 34 тис. грн.

    Про це повідомив очільник Держпродспоживслужби Олег Рубан в ефірі телеканалу Україна 24.

    «Що стосується відповідальності, відповідати буде за це лише адміністрація готелю та ресторану. Тищенко лише як людина може відповідати за ці дійства», – сказав Рубан.

    Він також попередив, що якщо суб'єкт господарювання вперше притягується до відповідальності за порушення карантину, то отримує мінімальний штраф (34 тис. грн), а якщо порушення буде виявлено повторно, то штраф становитиме 170 тис. грн.

    «Вже у понеділок було складено протокол Національною поліцією на 34 тисячі гривень», – зазначив Рубан.

    Він додав, що були підготовлені документи для відкриття кримінального провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

    Микола Тищенко раніше заявив, що «з юридичної точки зору святкування будь-чого в номерах готелів абсолютно не заборонені» і що він не порушив карантин, але вибачився за свій «дещо зухвалий вчинок».

    Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

    Раніше стало відомо, що Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі під час локдауну. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальну справу.

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    Теги: документи штраф поліція карантин готель Микола Тищенко
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