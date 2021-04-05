  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Сто тисяч додаткових спецперепусток надрукують у Києві

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наразі кияни отримали 437 тисяч спецперепусток - Сто тисяч додаткових спецперепусток надрукують у Києві

    Наразі кияни отримали 437 тисяч спецперепусток

    Фото: Вечірній Київ

    Кількість виданих документів для проїзду під час карантину сягне 500 тисяч

    Попри те, що у Києві під час локдауну планувалося роздати 400 тисяч спецперепусток на користування транспортом, уже зараз їх видано 437 тисяч. Загалом же планується надрукувати 500 тисяч перепусток, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    «Через велику кількість заявок ми у терміновому порядку додруковували додатково 100 тисяч спецперепусток. На сьогодні мають видати ще 63 тисячі перепусток. Для того щоб усі, кому потрібні спецперепустки, могли їх отримати, працівники відповідальних структурних підрозділів КМДА та районних держадміністрацій працювали в обидва вихідні. Усі, хто не отримав перепустки, доотримають їх у понеділок чи вівторок», – розповів чиновник.

    Він нагадав, що першочергово спецперепустки отримали медичні працівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, працівники торгівлі та військові.

    «Сьогодні на маршрути столиці вийшли понад 1130 одиниць рухомого складу. Тобто увесь наземний комунальний громадський транспорт. Метрополітен також працює у звичному режимі, теж за спецперепустками, але з обмеженням на вхід. Такий захід необхідний для запобігання скупчення пасажирів у вестибюлях та на платформах станцій. Маршрутки в місті також працюють у режимі спецперевезень. За дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті стежать працівники поліції і «Муніципальної охорони», – підкреслив Микола Поворозник.

    Нагадаємо, що раніше чиновник вважав кількість у 400 тисяч спецперепусток достатньою для міста, враховуючи, що таку їх кількість було видано минулого року.

    Крім того, Департамент транспортної інфраструктури звернувся до правоохоронців з приводу появи в інтернеті оголошень щодо продажу перепусток.

    Читайте також:

    Теги: вихідні Київ громадський транспорт чиновник військові рятувальники КМДА карантин транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies