Сто тисяч додаткових спецперепусток надрукують у Києві

Кількість виданих документів для проїзду під час карантину сягне 500 тисяч

Попри те, що у Києві під час локдауну планувалося роздати 400 тисяч спецперепусток на користування транспортом, уже зараз їх видано 437 тисяч. Загалом же планується надрукувати 500 тисяч перепусток, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Через велику кількість заявок ми у терміновому порядку додруковували додатково 100 тисяч спецперепусток. На сьогодні мають видати ще 63 тисячі перепусток. Для того щоб усі, кому потрібні спецперепустки, могли їх отримати, працівники відповідальних структурних підрозділів КМДА та районних держадміністрацій працювали в обидва вихідні. Усі, хто не отримав перепустки, доотримають їх у понеділок чи вівторок», – розповів чиновник.

Він нагадав, що першочергово спецперепустки отримали медичні працівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, працівники торгівлі та військові.

«Сьогодні на маршрути столиці вийшли понад 1130 одиниць рухомого складу. Тобто увесь наземний комунальний громадський транспорт. Метрополітен також працює у звичному режимі, теж за спецперепустками, але з обмеженням на вхід. Такий захід необхідний для запобігання скупчення пасажирів у вестибюлях та на платформах станцій. Маршрутки в місті також працюють у режимі спецперевезень. За дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті стежать працівники поліції і «Муніципальної охорони», – підкреслив Микола Поворозник.

Нагадаємо, що раніше чиновник вважав кількість у 400 тисяч спецперепусток достатньою для міста, враховуючи, що таку їх кількість було видано минулого року.

Крім того, Департамент транспортної інфраструктури звернувся до правоохоронців з приводу появи в інтернеті оголошень щодо продажу перепусток.