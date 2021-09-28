Заступник Кличка подає до суду на колишнього радника мера Бахматова

Микола Поворозник просить НАБУ перевірити поширену Бахматовим інформацію

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник подає позов до суду на колишнього радника київського міського голови Максима Бахматова. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Колишній радник київського міського голови учора оприлюднив так зване розслідування, де фігурує моє прізвище. Згадують мене та членів моєї родини. Хочу повідомити – розповсюджена неправдива інформація, і я подаю позов до суду на її автора», – написав Поворозник.

Також він звернувся до Національного антикорупційного бюро України з вимогою оперативно провести повну та неупереджену перевірку інформації, яку поширено у соцмережах та ЗМІ, з подальшим оприлюдненням результатів цієї перевірки.

«Я з усією відповідальністю заявляю, що законів не порушую. За безпідставні звинувачення, які шкодять моїй репутації та зачіпають честь і гідність моєї сім’ї, їх автори мають нести відповідальність. Я, як ніхто, зацікавлений в оперативному і неупередженому розслідуванні цього випадку», – підкреслив Поворозник.

Як відомо, 27 вересня колишній радник мера Києва Максим Бахматов опублікував розслідування щодо першого заступника міського голови Миколу Поворозника.

Бахматов заявив, що Поворозник «створює фіктивні фірми на ім’я невістки для «відмивання» коштів, знаходить «крайніх» у корупційних справах, щоб банально відмазатися від закону».

Нагадаємо, 14 квітня 2020 року СБУ провела обшуки в КМДА. ЗМІ повідомили про те, що Микола Поворозник нібито вимагав хабара від забудовника за узгодження містобудівних умов і обмежень у розмірі $125 тис. Під час отримання $60 тис. був затриманий посередник.

Натомість Поворозник заявив, що не брав хабара, і вимагає публічного розслідування.

Кличко відсторонив Миколу Поворозника від виконання обов’язків на час розслідування і поклав виконання обов’язків першого заступника голови Київської міської держадміністрації на Валентина Мондриївського.

На початку березня 2021 року Поворозник подав заяву про поновлення

12 березня Поворозник повідомив, що повертається на роботу. Кличко повернув до виконання обов’язків свого першого заступника Миколу Поворозника.