Після таких випадків, кияни не можуть дістатися місця призначення

Після таких випадків, кияни не можуть дістатися місця призначення

Зараз відбувається неймовірний тиск на перевізників, які погодилися на нові умови Києва

Бандити побили молотками вітрові стекла на кількох нових автобусах VOLVO 150-го маршруту.

Маршруточна мафія не змогла домовитися з КМДА і, усвідомивши, що все це серйозно, прийшла в прогнозований рух.

Діють бєспрєдєльно і тупувато.

Мета – донести всім нормальним перевізникам, яких ми чекаємо і шукаємо, один-єдиний сигнал: ви зі своїм гарним транспортом тут зайві, ви будете тут безсилі – і проти іржавих «Богданів», і проти молотків у руках наших бандитів.

Один такий вчора вийшов з 150-го автобусу на зупинці «Кирилівська церква», вийняв з куртки молоток, вдарив по вітровому склу та втік.

За 15 хвилин після цього на кінцевій зупинці 150-го, по вул. Милославській, другий бандит жбурнув у скло VOLVO Hybrid булижником.

Їх не зупинила ні присутність людей у салоні, ні те, що це був ясний білий день. 150-й маршрут паралізовано. Автобуси не їздять. Кияни не можуть дістатися місця призначення.

Маршруточна мафія розпочала бойові дії, і зупинити це в зародку можуть лише сили Нацполу.

Якби у мерії був спецназ, функції органу досудового розслідування і оперативно-розшукової діяльності, творці машруточної мафії попри свої депутатські мандати вже лежали би обличчям у підлогу з туго затягнутими кайданками на руках.

Але навіть в умовах, коли ми не можемо забезпечити необхідний результат своїм прямим рішенням, мерія Києва діятиме проактивно, адже орки воюють вже не з підприємцями, а з киянами.

Тиск на перевізників, які погодилися на нові умови міста, інвестували в оновлений сучасний рухомий склад і показали високий стандарт пасажирських перевезень – це спроба мафії змусити два мільйони людей, які щодня користуються наземним громадським транспортом, продовжувати їздити в дико ганебних умовах.

Цього не буде

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Джерело: блог Костянтина Усова

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