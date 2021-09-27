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    Думки вголос

    Маршруточна мафія не змогла домовитися з КМДА

    • Костянтин Усов

      Народний депутат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Після таких випадків, кияни не можуть дістатися місця призначення - Маршруточна мафія не змогла домовитися з КМДА
    Після таких випадків, кияни не можуть дістатися місця призначення
    фото з відкритих джерел

    Зараз відбувається неймовірний тиск на перевізників, які погодилися на нові умови Києва

    Бандити побили молотками вітрові стекла на кількох нових автобусах VOLVO 150-го маршруту.

    Маршруточна мафія не змогла домовитися з КМДА і, усвідомивши, що все це серйозно, прийшла в прогнозований рух.

    Діють бєспрєдєльно і тупувато.

    Мета – донести всім нормальним перевізникам, яких ми чекаємо і шукаємо, один-єдиний сигнал: ви зі своїм гарним транспортом тут зайві, ви будете тут безсилі – і проти іржавих «Богданів», і проти молотків у руках наших бандитів.

    Один такий вчора вийшов з 150-го автобусу на зупинці «Кирилівська церква», вийняв з куртки молоток, вдарив по вітровому склу та втік.

    За 15 хвилин після цього на кінцевій зупинці 150-го, по вул. Милославській, другий бандит жбурнув у скло VOLVO Hybrid булижником.

    Їх не зупинила ні присутність людей у салоні, ні те, що це був ясний білий день. 150-й маршрут паралізовано. Автобуси не їздять. Кияни не можуть дістатися місця призначення.

    Маршруточна мафія розпочала бойові дії, і зупинити це в зародку можуть лише сили Нацполу.

    Якби у мерії був спецназ, функції органу досудового розслідування і оперативно-розшукової діяльності, творці машруточної мафії попри свої депутатські мандати вже лежали би обличчям у підлогу з туго затягнутими кайданками на руках.

    Але навіть в умовах, коли ми не можемо забезпечити необхідний результат своїм прямим рішенням, мерія Києва діятиме проактивно, адже орки воюють вже не з підприємцями, а з киянами.

    Тиск на перевізників, які погодилися на нові умови міста, інвестували в оновлений сучасний рухомий склад і показали високий стандарт пасажирських перевезень – це спроба мафії змусити два мільйони людей, які щодня користуються наземним громадським транспортом, продовжувати їздити в дико ганебних умовах.

    Цього не буде

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    Джерело: блог Костянтина Усова

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    Теги: мафія розслідування КМДА кияни
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    Маршруточна мафія не змогла домовитися з КМДА