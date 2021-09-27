Маршруточна мафія не змогла домовитися з КМДА
Зараз відбувається неймовірний тиск на перевізників, які погодилися на нові умови Києва
Бандити побили молотками вітрові стекла на кількох нових автобусах VOLVO 150-го маршруту.
Маршруточна мафія не змогла домовитися з КМДА і, усвідомивши, що все це серйозно, прийшла в прогнозований рух.
Діють бєспрєдєльно і тупувато.
Мета – донести всім нормальним перевізникам, яких ми чекаємо і шукаємо, один-єдиний сигнал: ви зі своїм гарним транспортом тут зайві, ви будете тут безсилі – і проти іржавих «Богданів», і проти молотків у руках наших бандитів.
Один такий вчора вийшов з 150-го автобусу на зупинці «Кирилівська церква», вийняв з куртки молоток, вдарив по вітровому склу та втік.
За 15 хвилин після цього на кінцевій зупинці 150-го, по вул. Милославській, другий бандит жбурнув у скло VOLVO Hybrid булижником.
Їх не зупинила ні присутність людей у салоні, ні те, що це був ясний білий день. 150-й маршрут паралізовано. Автобуси не їздять. Кияни не можуть дістатися місця призначення.
Маршруточна мафія розпочала бойові дії, і зупинити це в зародку можуть лише сили Нацполу.
Якби у мерії був спецназ, функції органу досудового розслідування і оперативно-розшукової діяльності, творці машруточної мафії попри свої депутатські мандати вже лежали би обличчям у підлогу з туго затягнутими кайданками на руках.
Але навіть в умовах, коли ми не можемо забезпечити необхідний результат своїм прямим рішенням, мерія Києва діятиме проактивно, адже орки воюють вже не з підприємцями, а з киянами.
Тиск на перевізників, які погодилися на нові умови міста, інвестували в оновлений сучасний рухомий склад і показали високий стандарт пасажирських перевезень – це спроба мафії змусити два мільйони людей, які щодня користуються наземним громадським транспортом, продовжувати їздити в дико ганебних умовах.
Цього не буде
Джерело: блог Костянтина Усова