Затримано банду, яка пограбувала ювелірний магазин під Києвом



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За місцями тимчасового мешкання іноземців проведено обшуки і вилучено речові докази Фото: Нацполіція

Затриманими виявилися четверо громадян Республіки Азербайджан

Працівники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з колегами Бориспільської поліції та бійцями батальйону поліції особливого призначення затримали зловмисників, які 14 березня пограбували ювелірний магазин у Борисполі. Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції Київщини Дмитро Ценов.

Нагадаємо, 14 березня у місті Бориспіль невідомі в масках та у камуфляжній формі увірвались до ювелірного магазину. Погрожуючи автоматами охороннику, викрали коштовності на суму близько 5 млн гривень, після чого зникли у невідомому напрямку.

За фактом розбійного нападу було відкрито кримінальне провадження і одразу розпочаті відповідні слідчі дії щодо встановлення місцезнаходження нападників та їх затримання.

Затриманими виявилися четверо громадян Республіки Азербайджан, віком від 37 до 41 року, які перебувають на території держави незаконно.

Для документування їхньої злочинної діяльності працівники поліції Київщини провели 9 невідкладних обшуків за місцями тимчасового мешкання іноземних громадян на території столиці, Київщини та Чернігівщини, де виявили та вилучили відповідні речові докази та знаряддя вчинення злочину.

Також у якості речових доказів вилучені автівки з іноземною реєстрацією Honda Civic, Ford Mondeo, на яких пересувалась група зловмисників.

За місцем тимчасового проживання іноземців працівники поліції також затримали ще трьох їхніх співвітчизників, які упродовж року на території України перебувають без дозволу на тимчасове проживання. Зараз вирішується питання щодо видворення їх за межі держави із забороною на в’їзд.

Затриманим іноземцям оголошено про підозру за скоєння злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбійний напад) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

На даний час працівники поліції перевіряють нападників на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Києва, області та інших регіонів України. Наразі доведена їхня причетність до вчинення розбійного нападу в січні цього року на ювелірний магазин в місті Кривий Ріг.