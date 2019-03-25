Мешканець Чернігівщини отримав тюремний строк за крадіжку кабелю в Києві



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Зловмисник викрав кабель інтернет- і телефонного зв’язку

Шевченківський районний суд призначив покарання чоловіку за крадіжку кабелів у Києві. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Подія трапилася у листопаді минулого року на вулиці Академіка Туполєва. Правопорушник проник у кабельний колодязь та обрізав ножем 15 метрів кабелю. А через місяць чоловіка викрили на крадіжці 200 метрів кабелю у підвальному приміщенні на вулиці Олександрівській.

Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області, раніше судимий за скоєння грабежів і майнових злочинів. У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину.

На підставі ч. 1 ст. 70 Кримінального кодексу України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, Шевченківський районний суд виніс покарання чоловіку за сукупністю злочинів, у вигляді трьох із половиною років позбавлення волі за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці затримали чоловіка за крадіжку 150 блоків цигарок на вулиці Героїв Дніпра.