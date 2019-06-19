Затверджено перелік проектів-переможців Громадського бюджету



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Найбільшою популярністю у киян користуються проєкти галузі «Освіта»

На урочистому засідання Громадської бюджетної комісії прийнято остаточне рішення із затвердження списку проєктів-переможців Громадського бюджету на 2020 рік. Переможцями стали 554 проєкти на суму 160 млн грн. Загалом проголосували 191 712 осіб, які віддали 654 651 голос. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, список проєктів-переможців буде опубліковано в електронній системі та направлено до КМДА для включення до бюджету міста на наступний бюджетний рік, після чого розпочнеться робота з підготовки документів для включення до проєкту бюджету Києва на 2020 рік.

«Переможцями стали 256 команд. Із кожним роком Громадський бюджет набирає обертів. Так, на ГБ-1 було подано 497 проєктів, на ГБ-2 – 809, на ГБ-3 –1137 а на ГБ-4 – 2119. Кількість авторів за 4 роки збільшилася із 378 до 803 осіб. Власне, серед киян Громадський бюджет стає також щороку популярнішим. У порівнянні з першим роком кількість голосуючих збільшилася майже в чотири рази: з 50 813 до 191 714 осіб», – зауважив Поворозник.

Він розповів що, загалом цього року кияни проголосували за 82 загальноміських проєкти.

«Серед районів у лідерах – Дарницький район, у якому на реалізації 99 проєктів. У Дніпровському районі – 69 проєктів, у Оболонському районі – 63, у Деснянському районі – 54, у Подільському районі – 54, у Солом’янському районі – 49, у Шевченківському районі – 33, у Святошинському районі – 23, у Голосіївському районі – 20, у Печерському районі – 8», – розповів Поворозник та додав, що традиційно найбільшою популярністю у киян користуються проєкти галузі «Освіта» (294 проекти).

«Далі за популярністю йдуть «Комунальне господарство, енергозбереження» – 53 проєкти, «Спорт» – 48, «Культура, туризм» – 38, «Публічний простір» – 28, «Громадянське суспільство» – 23, «Безпека» – 19, «Екологія» – 12, «Соціальний захист» – 12, «Охорона здоров’я» – 9, «IT (інформаційні технології)» – 6, «Дороги, транспорт» – 5, «Інше» – 7 проєктів», – зазначив Поворозник.

Він окремо зауважив, що буде продовжено роботу над Положенням про Громадський бюджет.

«Наприкінці минулого року та на початку цього року велася активна дискусія щодо змін до Положення, проте, на жаль, їх не було внесено. Наразі маємо розуміння, що без змін якісного Громадського бюджету не буде. Тому маємо активізувати роботу над цим питанням та довести питання до логічного завершення», – підсумував Поворозник.