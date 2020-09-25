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    Економіка та фінанси

    Нацбанк вирішив ліквідувати банк «Аркада»

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    &laquo;Аркада&raquo; позбувається банківської ліцензії - Нацбанк вирішив ліквідувати банк «Аркада»
    «Аркада» позбувається банківської ліцензії

    У банк «Аркада» було введено тимчасову адміністрацію строком до 26 вересня

    Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення від 24 вересня 2020 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ «Аркада».

    Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    Раніше Фонд гарантування вкладів фізосіб увів в банк «Аркада» тимчасову адміністрацію строком на місяць - до 26 вересня. Це сталося після того, як НБУ визнав банк неплатоспроможним у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини мінімального встановленого рівня.

    Фонд оголосив відкритий конкурс із метою виведення з ринку банку «Аркада».

    На початку вересня суд взяв під варту президента банку «Аркада»

    3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.

    З 11 вересня Фонд гарантування вкладів фізосіб розпочав здійснювати виплати коштів вкладникам неплатоспроможного АТ АКБ «Аркада».

    «Київміськбуд» здійснить аудит щодо добудови житлових комплексів банку «Аркада». За його результатами, інвесторам буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва.

    Київ Національний банк банки
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