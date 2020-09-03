Президенту банку «Аркада» оголошено підозру у привласненні 50 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нацбанк визнав банк «Аркада» неплатоспроможним

Підозрюваний реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика»

3 вересня столичними правоохоронцями повідомлено про підозру президенту банку «Аркада» у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика» у сумі 50 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2018 року підозрюваний, обіймаючи посаду голови правління АТ АКБ «Аркада», разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем яких є АТ АКБ «Аркада», - йдеться в повідомленні

Зазначається, що шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з використанням суб’єктів господарювання, які не пов’язані з банком «Аркада» та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У приміщенні АТ АКБ «Аркада», а також за місцем проживання підозрюваного та інших осіб тривають обшуки.

Раніше Фонд гарантування вкладів фізосіб увів в банк «Аркада» тимчасову адміністрацію строком на місяць - до 26 вересня. Це сталося після того, як НБУ визнав банк неплатоспроможним у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини мінімального встановленого рівня.

Фонд оголосив відкритий конкурс із метою виведення з ринку банку «Аркада».

Підприємство «Київміськбуд» здійснить аудит щодо добудови житлових комплексів банку «Аркада». За його результатами, інвесторам буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва.