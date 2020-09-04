Суд взяв під варту президента банку «Аркада»



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Костянтина Паливоду взяли під варту у залі суду

Банкіра підозрюють у привласненні 50 млн грн

У п’ятницю, 4 вересня, суд застосував до президента банку «Аркада» Костянтина Паливоди запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 21 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Підозрюваного взяли під варту у залі суду. Вказаній особі повідомлено про підозру у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика» у сумі 50 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України)», – йдеться у повідомленні.

На підставі рішення правління Національного банку України від 25.08.2020 «Про віднесення АТ АКБ «Аркада» до категорії неплатоспроможних», у банку запроваджено тимчасову адміністрацію.

3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.

Раніше Фонд гарантування вкладів фізосіб увів в банк «Аркада» тимчасову адміністрацію строком на місяць - до 26 вересня. Це сталося після того, як НБУ визнав банк неплатоспроможним у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини мінімального встановленого рівня.

Фонд оголосив відкритий конкурс із метою виведення з ринку банку «Аркада».

Підприємство «Київміськбуд» здійснить аудит щодо добудови житлових комплексів банку «Аркада». За його результатами, інвесторам буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва.