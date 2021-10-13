Земля на Київщині подорожчала: названа ціна гектара

Влада фіксує збільшення вартості землі в Київській області

Після впровадження земельної реформи вартість землі на Київщині зросла. Наразі середня вартість 1 га для продажу складає 24 тис. грн. Про це повідомив начальник управління агропромислового розвитку Костянтин Довгаль, інформує пресслужба Київської обласної держадміністрації.

«Земельна реформа приносить людям реальний грошовий дохід. Ми фіксуємо збільшення вартості ціни на землю в регіоні. Це ще раз підтверджує вигідне розташування нашої області та необхідність самої реформи», – сказав Довгаль.

Посадовець зазначив, що внаслідок земельної реформи стають успішнішими й громади. Вони мають можливість спрямовувати кошти від землекористування на свій розвиток і добробут. Зокрема, йдеться про гроші на будівництво місцевих доріг, лікарень, садочків і шкіл.

Нагадаємо, ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.

Як повідомлялося, середня ціна одного гектара землі сільськогосподарського призначення в Україні станом на 9 жовтня 2021 року складає близько 33 тис. грн.

Міністр агрополітики Роман Лещенко прогнозує, що до кінця року середня вартість гектару буде близько 50 тис. грн та закликає українців не поспішати з продажем землі.

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