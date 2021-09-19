Міністр агрополітики радить не продавати землю: причини

Роман Лещенко закликає не поспішати з продажем землі

Міністр агрополітики Роман Лещенко прогнозує, що до кінця року середня вартість гектару буде близько 50 тис. грн та закликає українців не поспішати з продажем землі. Про це повідомляє Бізнес. Цензор.

За словами міністра, за два місяці середня вартість гектару склала близько 35 тис. грн.

«Закликаю громадян України не поспішати з продажем. Я вважаю, що українська земля недооцінена і вартість буде зростати на 7-10% в рік, орендна плата буде також зростати. Я закликаю українців працювати на своїй землі або здавати її в оренду», – сказав Лещенко.

Лещенко вважає. що через кілька років українські землі будуть коштувати, як у Східній Європі. І досвід Польщі чи Болгарії чітко показує, що земля зросла у вартості за 10 років функціонування ринку землі, додав міністр.

«Ми бачимо, що сьогодні немає поспіху і люди мудро приймають рішення. Пропозиція менша, ніж попит. Тому всі наші опоненти, які розповідали про вивіз чорноземів, множаться на нуль. З початку запуску ринку було понад 13 тис. транзакцій. Це дрібниці. І це ще раз підтверджує той факт, що спекуляції на тему землі були ні чим іншим, як способом заробляння грошей», – сказав голова Мінагрополітики.

За його словами, наразі міністерство відстежує всі транзакції купівлі-продажу і готується у вересні презентувати розширену аналітику земельного моніторингу.

Лещенка також запитали, наскільки нотаріуси готові у професійному плані реєструвати земельні угоди.

Міністр відповів, що нотаріуси готові та не можуть провести угоду, якщо у системі реєстрів не проведено перевірку всіх даних. Якщо нотаріус проведе угоду з порушенням процедури, то така угода буде визнана недійсною, а нотаріус буде нести юридичну відповідальність, каже Лещенко.

«Ще роки два тому, до прийняття антирейдерського закону, були недоброчесні нотаріуси. Зараз ситуація кардинально інша. Те, як нотаріуси відпрацювали перші тижні ринку землі – заслуговує поваги. Цю історію, що у нас некомпетентні нотаріуси та нічого немає я слухаю постійно. Та ставлю питання: а 30 років було все добре? П’ять млн га виведено у приватну власність – це нормально? Тільки на тридцятому році незалежності відбувається обмін даними між Держгеокадастром і Держреєстром прав на нерухоме майно! Деякі люди отримали під безоплатну приватизацію землі по п’ять разів і система це допускала. Розмови про неготовність – це розмови про те, щоб залишалася тінь», – резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше у аграрному комітеті пояснили, чому власникам землі вигідніше здавати її в оренду.

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