Скільки коштує продати пай? Названа вартість оформлення угоди

Для певної категорії клієнтів буде можливість купівлі земельної ділянки в кредит

Сьогодні вартість укладання угоди купівлі-продажу земельної ділянки паю складає приблизно 10 тис. грн. Про це розповів експерт курсів «Земельні Котики» та «Володар Земель», радник фінансування програми USAID AGRO, амбасадор онлайн агро фінансування Микола Волков, інформує Агрополіт.

А от вартість укладання угоди з кредитуванням, за його словами, – 25 тис. грн при вартості угоди у 130 тис. грн.

«Тобто 20% вартості угоди потягнули тільки затрати, нотаріус, оцінка, комісія банку і це без відсотків. Відповідно, це говорить про те, що працювати таким чином не ефективно. Чому такі дорогі витрати? Тому, що, по-перше, у нотаріуса фіксована ставка, по-друге, він витрачає на це цілий день. Вважаю, що без кардинальної зміни підходів до цього процесу, він і надалі буде «кульгати», – зазначив експерт.

На його думку, програма стимулювання кредитів збільшить кількість клієнтів, які захочуть придбати земельну ділянку в кредит, а Мін'юст і інші будуть змушені змінювати процеси.

«Наразі відомства озвучують, що для певної категорії клієнтів буде можливість купівлі земельної ділянки в кредит під 3% річних. Зараз процес кредитування під купівлю землі розглядається на двох рівнях. Один з них – програма «Доступні кредити 5-7-9». Її мають змінювати однозначно. І там може бути передбачений деталізований механізм щодо видачі пільгових кредитів. Але поки його немає», – додав Микола Волков.

Також існує держпрограма стимулювання кредитування – це державні гарантії, які надаються на 50% вартості кредиту. Вона буде спонукати банки фінансувати нових клієнтів.

Нагадаємо, що ідею ринку землі у тому чи іншому вигляді підтримують 53% українців, 37% вважають, що земля не може бути об’єктом торгівлі.

Зазначається, що більше противників ринку землі у південних та східних регіонах: на Сході так вважають 42% мешканців, на Півдні – 45%, у Центрі – 39%, а на Заході – 26%.

Нагадаємо, агровиробники, охочі купити нові земельні ділянки, можуть зробити це шляхом проведення аудиту, виявлення земельних ділянок без зареєстрованих договорів і їх подальшого укладання на своїх полях та землях конкурентів.

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