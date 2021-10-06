Ринок землі. Тимошенко викрила аферу найбільших агрохолдингів

Фейкові фермери скуповують для агрохолдингів по 100 га землі, зазначила Тимошенко

В Україні наразі великі корпорації проводять аферу із сільськогосподарською землею. Про це на погоджувальній раді Верховної Ради заявила лідерка партії «Батьківщина», нардепка Юлія Тимошенко.

«Зараз скуповують фейкові фермери по 100 га землі на підставних осіб, реально (це роблять) великі корпорації, холдинги. Іде величезна афера із сільськогосподарською землею», – зазначила вона.

Тимошенко також закликала Раду розслідувати корупцію в НАК «Нафтогаз України».

«Ви чули гучну заяву екскерівника НАК «Нафтогазу» про те, що собівартість українського газу – 1 грн, а продають по 8 грн. Без транспортування та інших накруток. Скажіть, коли ви йдете вулицею і бачите, що когось піддають насильству, ви що, будете мовчати або станете співучасниками? Чи пограбуєте разом? Я не розумію, чому парламент мовчить?» – закликала нардепка.

Тимошенко зазначила, у Раді зареєстровано документ про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування корупції в НАК.

«Зараз із НАК «Нафтогаз» іде виведення грошей. Про що сказав державний аудит і назвав цифру – 225 млрд грн. Це все гроші людей. Зараз вони сказали про меморандум. Тут же досвідчені політики в тому числі сидять і професіонали своєї справи. Ви що, не розумієте, що для обласних центрів цей меморандум спрацює? І то за рахунок держбюджету, за рахунок пенсій, зарплат і всього іншого. Вони передадуть ці гроші «Нафтогазу» і знову відмиють. А для малих міст, невеликих ОТГ меморандум не спрацює», – уточнила Тимошенко.

Раніше Тимошенко оприлюднила важливі дані щодо вартості газу в Україні.

Нагадаємо, ідею ринку землі у тому чи іншому вигляді підтримують 53% українців, 37% вважають, що земля не може бути об’єктом торгівлі.

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