Названо основні помилки у впровадженні земельної реформи в Україні

Проміжні підсумки нововведень було підбито за результатами перших 100 днів дії реформи

Закон про ринок землі в Україні розроблений і впроваджений неправильно з точки зору виваженої аграрної політики та врахування інтересів агровиробників. Таку думку виданню Agropolit.com висловив народний депутат України від ВО «Батьківщина» Вадим Івченко.

«Під час протягування закону про ринок землі багато чого обіцяли: і зростання ВВП, і надання різних фінансових інструментів фермерам, аби вони могли бути повноцінними гравцями на цьому ринку, можливість простим людям її купувати, кредити з мінімальними відсотковими ставками, Фонд з підтримки фермерських господарств, який відшкодує перший внесок... І я вже не кажу про те, що все це мали б зробити ще до 1 липня», – повідомив нардеп.

Івченко додав, що нічого з вищеперерахованого не було зроблено. Натомість, як і очікувалося, «підняли голову» спекулянти, що вже скуповують землю на підставних осіб.

Також депутат пояснив, чому, на його думку, українці поки не поспішають продавати та купувати землю, і «валу» земельних угод в країні поки не спостерігається.

«Порівняно невелика кількість операцій купівлі-продажу землі завдячується тому, що майже вся земля знаходиться в оренді. Навіть ті, хто хотіли б і мають можливість купити землю, не можуть цього зробити, оскільки в середньому землю люди здавали в оренду на 10–15 років. Хто дасть нормальну ціну за землю, якщо ще 15 років не зможе нею користуватися? Продають землю за запропонованою ціною тільки ті, кому терміново потрібні гроші», – підсумував депутат.

Нагадаємо, стало відомо, коли вартість землі може суттєво зрости.

Читайте також: