Житель Київщини «замінував» вокзал, бо його не пустили до каси без черги



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У разі визнання винним підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі

Поліцейські в Києві затримали підозрюваного у неправдивому повідомленні про мінування, повідомляє прес-служба правоохоронного відомства 26 серпня.

За даними поліції, чоловік повідомив про замінування Дарницького залізничного вокзалу. На місце виїхали слідчі, кінологи та вибухотехніки, однак вибухонебезпечних предметів і речовин не виявили.

«Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці встановили чоловіка, який телефонував до поліції. Правопорушник пояснив, що причиною неправдивого повідомлення про закладену вибухівку стало те, що його не пропустили без черги до каси залізничного вокзалу», – йдеться в повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, затриманий – 30-річний мешканець Київської області, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності».

У разі визнання винним підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі.