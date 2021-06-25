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    Змагання, шоу, концерти. В Києві стартує драйвовий мотофестиваль (програма)

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    &laquo;Moto Open Fest-2021&raquo; триватиме з 25 по 27 червня включно - Змагання, шоу, концерти. В Києві стартує драйвовий мотофестиваль (програма)
    «Moto Open Fest-2021» триватиме з 25 по 27 червня включно
    Фото з відкритих джерел

    Віталій Кличко запросив киян і гостей міста на «Moto Open Fest-2021»

    У п’ятницю, 25 червня, біля Арки дружби народів у Києві стартує IV всеукраїнський фестиваль мотоспорту «Moto Open Fest-2021».

    Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, на киян та гостей міста чекає різноманітна триденна програма зі спортивними змаганнями, екстремальними шоу, встановленням моторекордів, концертами рок-зірок та іншими розважальними заходами.

    «Приємно, що проєкт є соціально-відповідальним та привертає увагу до тем активного та здорового способу життя, культури безпечного дорожнього руху, сортування сміття, дотримання доступності, покращення інфраструктури парків і спортивних локацій, а також створення нових фестивальних майданчиків», – зазначив Мондриївський.

    Цього року на глядачів та мотогонщиків чекає яскрава музична програма. Гості фестивалю: «Бez Обмежень», «Ляпис-98», «Мачете», «Друга Ріка», «Скрябін&Юркеш», «Табула Раса», «ТАРТАК», «AS/DS TRIBUTE», Аня Жуліна, «Prime Orchestra», «Моторролла» та «Furman Band».

    Міська влада на чолі з мером Києва Віталієм Кличком підтримує такі заходи.

    Сьогодні під час онлайн-брифінгу мер запросив киян на фестиваль. «Тим, хто веде активний спосіб життя, хочу повідомити, що в Києві цього літа відбувається чимало спортивних подій, заходів та різних активностей. У суботу, наприклад, відбудеться традиційний MotoOpenFest. Приєднуйтеся ті, хто любить вітер і швидкість, хто їздить на мотоциклі. Збираємося на Хрещатику о 14:00. І вирушаємо колоною у парк «Муромець», – сказав Кличко.

    «Moto Open Fest-2021» триватиме з 25 по 27 червня включно. Вхід вільний.

    Теги: Віталій Кличко Київ фестиваль КМДА мотоцикл
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    Змагання, шоу, концерти. В Києві стартує драйвовий мотофестиваль (програма)