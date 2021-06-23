На «Книжковому Арсеналі» обрали найкрасивішу книжку України 2021 року

За правилами конкурсу, книжки-переможці матимуть змогу представляти Україну у світовому конкурсі

Під час відкриття Книжкового Арсеналу у Києві оголосили переможців конкурсу «Найкращий книжковий дизайн».

Гран-Прі конкурсу отримала творча майстерня «Аґрафка» (Романа Романишин, Андрій Лесів) за книжку «Куди і звідки» від «Видавництва Старого Лева». Це ж видання перемогло у номінації «Дитяча книга». За правилами конкурсу, книжки-переможці матимуть змогу представляти Україну у світовому конкурсі книжкового дизайну Фонду «Buchkunst» та увійдуть до колекції «Найкрасивіші книги світу».

У номінаці «Книга для читання» перемогу отримало видання «Як будувати на віки. Архітектура поза часом», автор Крістофер Александер. Видавництво «Основи».

У номінації «Візуальна книга» перемогу отримав «НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи. (Реконструкція знищеного 1933-го року «Нарбутівського Збірника»)». Видавництво «Родовід».

Нагадаємо, у середу, 23 червня, в Києві стартував найбільший та найважливіший літературний фестиваль столиці – X Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал».

Фестиваль триватиме до 27 червня в Мистецькому арсеналі. На ньому традиційно пройдуть презентації книжок, лекції та обговорення, виставки, концерти та майстер-класи для дітей.

Упродовж п’яти днів презентуватимуть свою книжкову продукцію 145 видавництв.

Фестиваль пройде у гібридному форматі. Більшість подій завдяки трансляції на MEGOGO можна буде подивитись з будь-якого куточка світу і безкоштовно.