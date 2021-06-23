  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На «Книжковому Арсеналі» обрали найкрасивішу книжку України 2021 року

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На «Книжковому Арсеналі» обрали найкрасивішу книжку України 2021 року
    Фото: tsn.ua

    За правилами конкурсу, книжки-переможці матимуть змогу представляти Україну у світовому конкурсі

    Під час відкриття Книжкового Арсеналу у Києві оголосили переможців конкурсу «Найкращий книжковий дизайн».

    Гран-Прі конкурсу отримала творча майстерня «Аґрафка» (Романа Романишин, Андрій Лесів) за книжку «Куди і звідки» від «Видавництва Старого Лева». Це ж видання перемогло у номінації «Дитяча книга». За правилами конкурсу, книжки-переможці матимуть змогу представляти Україну у світовому конкурсі книжкового дизайну Фонду «Buchkunst» та увійдуть до колекції «Найкрасивіші книги світу».

    У номінаці «Книга для читання» перемогу отримало видання «Як будувати на віки. Архітектура поза часом», автор Крістофер Александер. Видавництво «Основи».

    У номінації «Візуальна книга» перемогу отримав «НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи. (Реконструкція знищеного 1933-го року «Нарбутівського Збірника»)». Видавництво «Родовід».

    Нагадаємо, у середу, 23 червня, в Києві стартував найбільший та найважливіший літературний фестиваль столиці – X Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал».

    Фестиваль триватиме до 27 червня в Мистецькому арсеналі. На ньому традиційно пройдуть презентації книжок, лекції та обговорення, виставки, концерти та майстер-класи для дітей.

    Упродовж п’яти днів презентуватимуть свою книжкову продукцію 145 видавництв.

    Фестиваль пройде у гібридному форматі. Більшість подій завдяки трансляції на MEGOGO можна буде подивитись з будь-якого куточка світу і безкоштовно.

    Теги: книги Гран-прі Мистецький Арсенал фестиваль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На «Книжковому Арсеналі» обрали найкрасивішу книжку України 2021 року