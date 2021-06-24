До Львова повернувся джазовий фестиваль (фото)

Проведення фестивалю в умовах пандемії стало справжнім викликом

Після дворічної перерви у Львові знову відбувається фестиваль джазової музики – «Leopolis Jazz Fest». Організатори цього року вирішили його таки провести, але дотримуючись відповідних заходів безпеки.

За словами організаторів, проведення Фестивалю в умовах пандемії стало справжнім викликом. На заході діють безпрецедентні заходи безпеки, щоб потрапити на фестиваль, потрібно мати негативний ПЛР-тест на COVID-19, який дійсний лише три дні, або негативний експрес-тест, який можна зробити на місці.

Артдиректор фестивалю Олексій Коган розповів, що організація такого масштабного дійства стала величезним викликом та експериментом. І він би дуже хотів, щоб цей фестиваль став початком першого вільного подиху, аби потихеньку виходити з цієї кризи – кризи, пов’язаної з коронавірусом, політикою та економікою.

Leopolis Jazz Fest – масштабний захід у Європі, який збирає десятки найвідоміших джазових музикантів та виконавців, а також тисячі цінителів якісної музики з усього світу. Цього року фестиваль триватиме з 24 по 28 червня, а його хедланйером став відомий британський музикант та співак Seal.

Додамо, що під час відкриття Книжкового Арсеналу у Києві оголосили переможців конкурсу «Найкращий книжковий дизайн».

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