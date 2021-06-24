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    До Львова повернувся джазовий фестиваль (фото)

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    Львів'яни і гості міста із нетерпінням чекали на джазовий фестиваль - До Львова повернувся джазовий фестиваль (фото)
    Львів'яни і гості міста із нетерпінням чекали на джазовий фестиваль
    Фото з відкритих джерел

    Проведення фестивалю в умовах пандемії стало справжнім викликом

    Після дворічної перерви у Львові знову відбувається фестиваль джазової музики – «Leopolis Jazz Fest». Організатори цього року вирішили його таки провести, але дотримуючись відповідних заходів безпеки.

    За словами організаторів, проведення Фестивалю в умовах пандемії стало справжнім викликом. На заході діють безпрецедентні заходи безпеки, щоб потрапити на фестиваль, потрібно мати негативний ПЛР-тест на COVID-19, який дійсний лише три дні, або негативний експрес-тест, який можна зробити на місці.

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    До Львова повернувся джазовий фестиваль (фото)
    До Львова повернувся джазовий фестиваль (фото)
    До Львова повернувся джазовий фестиваль (фото)

    Артдиректор фестивалю Олексій Коган розповів, що організація такого масштабного дійства стала величезним викликом та експериментом. І він би дуже хотів, щоб цей фестиваль став початком першого вільного подиху, аби потихеньку виходити з цієї кризи – кризи, пов’язаної з коронавірусом, політикою та економікою.

    Leopolis Jazz Fest – масштабний захід у Європі, який збирає десятки найвідоміших джазових музикантів та виконавців, а також тисячі цінителів якісної музики з усього світу. Цього року фестиваль триватиме з 24 по 28 червня, а його хедланйером став відомий британський музикант та співак Seal.

    Додамо, що під час відкриття Книжкового Арсеналу у Києві оголосили переможців конкурсу «Найкращий книжковий дизайн».

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    Теги: музика Львів фестиваль
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    До Львова повернувся джазовий фестиваль (фото)