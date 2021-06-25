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    Епідемія, вакцинація й фестиваль байкерів. Кличко дав брифінг (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко щотижня проводить онлайн-брифінги - Епідемія, вакцинація й фестиваль байкерів. Кличко дав брифінг (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко щотижня проводить онлайн-брифінги
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Мер столиці розповів про важливі події в місті

    Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

    Зокрема, мер поінформував:

    • скільки хворих на Covid-19 у Києві виявили минулої доби;
    • про кількість хворих на коронавірус, які перебувають у лікарнях столиці;
    • скільки киян уже вакцинували;
    • про роботу Центру вакцинації у Міжнародному виставковому центрі;
    • про ремонт доріг та облаштування велодоріжок у столиці;
    • щодо проведення фестивалю байкерів MotoOpenFest цими вихідними.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 24 червня, у Києві коронавірус виявлено у 196 людей.

    Минулого тижня у Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, вакцинували 4623 особи. Загалом же за тиждень у столиці вакцинували 56493 містян. На сьогодні у столиці вакциновано 223415 осіб.

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    Теги: Віталій Кличко Київ фестиваль кияни вакцинація коронавірус
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    Епідемія, вакцинація й фестиваль байкерів. Кличко дав брифінг (відео)