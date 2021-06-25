Епідемія, вакцинація й фестиваль байкерів. Кличко дав брифінг (відео)
Мер столиці розповів про важливі події в місті
Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.
Зокрема, мер поінформував:
- скільки хворих на Covid-19 у Києві виявили минулої доби;
- про кількість хворих на коронавірус, які перебувають у лікарнях столиці;
- скільки киян уже вакцинували;
- про роботу Центру вакцинації у Міжнародному виставковому центрі;
- про ремонт доріг та облаштування велодоріжок у столиці;
- щодо проведення фестивалю байкерів MotoOpenFest цими вихідними.
Як повідомлялося, за минулу добу, 24 червня, у Києві коронавірус виявлено у 196 людей.
Минулого тижня у Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, вакцинували 4623 особи. Загалом же за тиждень у столиці вакцинували 56493 містян. На сьогодні у столиці вакциновано 223415 осіб.
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