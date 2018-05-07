ЗМІ: у Києві розстріляли автівку бізнесмена
- Сьогодні, 12:23
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Бізнесмен Берман виявив свій автомобіль, прострелений кулями
Сьогодні, 7 травня, о 10 годині ранку на вулиці Цитадельній, 5/9 в Києві, біля власного будинку столичний бізнесмен Вадим Берман виявив свій автомобіль «Інфініті», прострелений кулями від невідомої зброї.
Про це повідомляє «Страна» з посиланням на джерела у МВС.
Зараз поліція оглядає місце події і розшукує свідків. Встановлюються також мотиви цього злочину.
Берман є директором фірми «ТД Весма», яка, за даними з відкритих джерел, регулярно виграє тендери на поставку паливно-мастильних матеріалів Нацполііціі і Держуправлінню справами.
Правоохоронці неофіційно пов'язують розстріл машини Бермана як попередження йому від конкурентів на бензиновому ринку.
Нагадаємо, 2 травня на столичному Подолі було скоєно напад на ветерана АТО Дмитра Вербича.
Чоловіку було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім його забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком.
У неділю, 6 травня, в Харкові співробітники СБУ затримали групу молодих людей у справі щодо нападу на «кіборга» Дмитра Вербича. За інформацією ЗМІ, один із затриманих мав при собі паспорт громадянина Росії.