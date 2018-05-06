СБУ схопила молодиків, що напали у Києві на бійця АТО – ЗМІ

Молодиків вдалося схопити у Харкові, серед них є дівчина

У неділю, 6 травня, в Харкові співробітники СБУ затримали групу молодих людей, які побили в Києві учасника АТО Дмитра Вербича, який захищав Донецький аеропорт. Молоді люди позиціонують себе як антифашисти, повідомляє з посиланням на джерела Obozrevatel.ua. Одна із затриманих розповіла, що вона гуляла в районі Подолу з двома хлопцями і дівчиною.



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Молодиків вдалося схопити у Харкові, серед них є дівчина

У неділю, 6 травня, в Харкові співробітники СБУ затримали групу молодих людей, які побили в Києві учасника АТО Дмитра Вербича, який захищав Донецький аеропорт. Молоді люди позиціонують себе як антифашисти, повідомляє з посиланням на джерела Obozrevatel.ua.

Одна із затриманих розповіла, що вона гуляла в районі Подолу з двома хлопцями і дівчиною. Потім компанія побачила молодого чоловіка в футболці з національною символікою і хлопці сказали, що молодий чоловік – «бандеровець» і його потрібно покарати.

Вони недовго переслідували ветерана АТО, після чого одягли маски і напали на нього, застосувавши газовий балончик і ніж. Потім вони втекли в бік супермаркету «Сільпо» і сіли в тролейбус.

Один із затриманих мав при собі паспорт громадянина Росії на ім'я В'ячеслава Лукичева.

В даний час поліція перевіряє зв'язку нападників і встановлює можливих замовників.

Нагадаємо, 2 травня на столичному Подолі було скоєно напад на ветерана АТО Дмитра Вербича.

У соцмережах зазначалося, що чоловіку було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім його забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком.

Поліція розпочала розшук групи нападників.

За фактом нападу на Вербича відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Дмитру Вербичу, на якого у середу, 2 травня, напали на Подолі і поранили ножем, зробили операцію.