У Києві скоєно напад на ветерана АТО

Дмитра Вербича відвезли до лікарні, його стан стабільний

На столичному Подолі у середу ввечері було скоєно напад на ветерана АТО Дмитра Вербича. Про це повідомила у Facebook Євгенія Сєрая. «На Дмитра Вербича скоїли напад на вулиці Костянтинівська, 59/5. Нападники – чотири людини в масках», – написала вона. «Було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім забризкали