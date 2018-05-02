У Києві скоєно напад на ветерана АТО
- Сьогодні, 21:43
-
Розсилка
Учасник АТО Дмитро Вербич
Дмитра Вербича відвезли до лікарні, його стан стабільний
На столичному Подолі у середу ввечері було скоєно напад на ветерана АТО Дмитра Вербича.
Про це повідомила у Facebook Євгенія Сєрая.
«На Дмитра Вербича скоїли напад на вулиці Костянтинівська, 59/5. Нападники – чотири людини в масках», – написала вона.
«Було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком», – долала жінка.
За її словами, Вербича вже відвезли до лікарні, його стан стабільний.
До слова, сьогодні одеська поліція затримала двох людей через сутички під Будинком профспілок.