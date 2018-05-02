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    У Києві скоєно напад на ветерана АТО

    Дмитра Вербича відвезли до лікарні, його стан стабільний
    На столичному Подолі у середу ввечері було скоєно напад на ветерана АТО Дмитра Вербича. Про це повідомила у Facebook Євгенія Сєрая. «На Дмитра Вербича скоїли напад на вулиці Костянтинівська, 59/5. Нападники – чотири людини в масках», – написала вона. «Було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім забризкали
    • Сьогодні, 21:43
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    Учасник АТО Дмитро Вербич
    Учасник АТО Дмитро Вербич

    Дмитра Вербича відвезли до лікарні, його стан стабільний

    На столичному Подолі у середу ввечері було скоєно напад на ветерана АТО Дмитра Вербича.

    Про це повідомила у Facebook Євгенія Сєрая.

    «На Дмитра Вербича скоїли напад на вулиці Костянтинівська, 59/5. Нападники – чотири людини в масках», – написала вона.

    «Було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком», – долала жінка.

    За її словами, Вербича вже відвезли до лікарні, його стан стабільний.

    До слова, сьогодні одеська поліція затримала двох людей через сутички під Будинком профспілок.

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