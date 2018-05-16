Знешкоджено банду, яка тероризувала Київ та область

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Операція із затримання банди

У складі банди були діючі правоохоронці

Правоохоронці затримали 9 членів організованої озброєної банди, які тероризували Київ та область. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Головна військова прокуратура, найкращі (оперативники Управління карного розшуку Києва, спецназ і офіцери Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, КОРДу та Внутрішньої безпеки СБУ) провели 60 обшуків, затримали 9 членів організованої озброєної банди, які тероризували Київ та область», - написав він.

Матіос повідомив, що «члени угрупування займалися рекетом, вимаганням грошових коштів і майна, серед білого дня викрадали людей, позбавляли їх волі, катували і застосовували тортури».

За словами військового прокурора, до складу озброєного (плюс вибухівка) злочинного угрупування входили діючі співробітники органів внутрішніх справ, один адвокат. «На причетність до вчинення особливо тяжких злочинів перевіряються співробітники Служби безпеки у Київській області», - додав він.

Матіос додав, що слідством встановлено - діяльність злочинної організації координували «кримінальні авторитети», які перебувають у розшуку за вчинення злочинів проти учасників Революції гідності.

Прокурор підкреслив, що члени банди затримані без єдиного пострілу.

Проходять обшуки.