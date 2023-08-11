Знесення 200-річного будинку на Подолі: КМДА відреагувала

У Департаменті охорони культурної спадщини заявили, що не погоджували демонтаж будинку

Вранці 10 серпня забудовник зніс 200-річну садибу на Подолі, що була зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст. Київська міська державна адміністрація відреагувала на ситуацію.

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У КМДА заявили, що Департамент охорони культурної спадщини не погоджував демонтажних робіт будинку. Там запевняють, що науково-проєктна документація на проведення будівництва не надходила на погодження. У Департаменті також кажуть, що споруда не має статусу памʼятки. Але після отримання інформації про демонтаж інспектори Департаменту невідкладно виїхали та зафіксували проведення робіт із демонтажу будинку.

«Також фахівці оперативно викликали правоохоронців та зробили заяву про порушення кримінального провадження. Власнику направили припис про припинення робіт та вимогу надіслати науково-проєктну документацію для погодження в Департаменті. За інформацією Департаменту територіального контролю міста Києва, картку на порушення благоустрою було анульовано 31 липня. Інспекцією внесені приписи і складений адміністративний протокол», – йдеться у повідомленні.

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Будівля до знесення фото з відкритих джерел

Втім, депутатка Київради Ксенія Семенова вважає, що у Департаменті охорони культурної спадщини знали, що будинок на Подолі претендує на статус архітектурної пам'ятки.

«Чи знав ДОКС, що будинок претендує на статус? – Знав. Чия відповідальність зробити облікову і надати статус? – ДОКС. Чому ДОКС не надав статус? – Бо у ДОКС лапки. Хто видав містобуди? – КМДА. А значить КМДА задовго знала, що будинок будуть зносити. Може досить тримати всіх за дурнів?», – написала Ксенія Семенова.

Нагадаємо, вранці 10 серпня забудовник зніс 200-річну садибу на Подолі, що була зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст. Стародавній маєток був розташований на Ярославській, 13 Б. Згідно з документами, на місці садиби хочуть звести клубний дім за замовленням адвоката Сергія Боярчукова з юридичної компанії, співвласником якої раніше був нардеп від «Європейської солідарності» Сергій Алєксєєв.

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