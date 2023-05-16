Історичній садибі у центрі столиці загрожує незаконна перебудова: обставини справи

«Центрелеватормлинбуд» планує зведення паркану біля історичної садиби меценатів Терещенків, що у середмісті столиці, з метою розпочати перебудову пам'ятки

Черговій історичній пам'ятці може загрожувати знищення, якщо небайдужі громадяни не втрутяться у процес. Про на своїй сторінці у Facebook написала представниця «Фундації спадщини Терещенків» та правозахисниця Олена Терещенко, яка є дружиною нащадка династії Мішеля Терещенка.

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«Щойно дізналися, що ПАТ «Центрелеватормлинбуд». найближчими днями планує зведення паркану біля Садиби Терещенків з метою розпочати знищення пам'ятки архітектури шляхом її перебудови, забороненої пам'яткоохоронним законодавством (під виглядом так званої «реставрації з пристосуванням»)», – зазначила Олена Терещенко.

17 травня 2023 року о 15.00 відбудеться розгляд Великою Палатою Верховного Суду України справи щодо повернення Садиби Терещенків до комунальної власності.

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«Справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, тому навряд чи нас допустять до зали Але для того, щоб продемонструвати Суду, що кияни не допустять подальшого знищення нашої культурної спадщини обов'язково збираємося біля будівлі Верховного Суду», – повідомила Олена Терещенко.



Садиба Терещенків є пам'яткою архітектури місцевого значення. Вона побудована у 1874-1875 роках за проєктом архітектора В. Краузе у стилі неоготика. У 1879 році садибу придбав цукровий магнат Іван Терещенко.

У 1918 році в цій будівлі було розміщено Міністерство шляхів сполучення УНР (міністерство транспорту). У ніч з 13 на 14 листопада 1918 року тут, на таємних зборах представників українських політичних партій, що входили до Українського національного союзу, схвалено план повстання проти гетьманського режиму. Одночасно було обрано тимчасовий революційний уряд – Директорію УНР, у складі Володимира Винниченка, Симона Петлюри, Федора Швеця, Панаса Андрієвського та Андрія Макаренка.

Будівля взята на облік рішенням Київради в 1986 році. У 1998 році взято на облік також флігель як щойно виявлений об'єкт культурної спадщини. У 2007 році садибу, площа якої становить понад 1000 квадратних метрів, передали приватному товариству – ПАТ «Центрелеватормлинбуд» – за інвестиційним договором, з умовою провести реставрацію пам'ятки. Проте майже 15 років будівля перебувала у занедбаному стані, що може призвести до її фактичного знищення. У червні 2021 року прокуратура звернулась до суду з вимогою повернути будівлю у комунальну власність.

Нагадаємо, у Києві працює будівельна техніка на вулиці Володимирській, 93. Там продовжують зносити чергову історичну пам’ятку міста – 130-річний будинок Марії Станіславської, відомий як «Будинок з комахами». Міністерство культури та інформаційної політики не залишилось осторонь та написало засуджує руйнування історичної будівлі у центрі столиці. У приміщенні будинку по Володимирській, 93 ніби проводять ремонт, проте насправді зносять усе до фундаменту.