  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На проспекті в Києві утворилося провалля (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Асфальт провалився посеред дороги - На проспекті в Києві утворилося провалля (фото)
    Асфальт провалився посеред дороги
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Провалля утворилося через аварію на інженерних мережах

    У четвер, 29 квітня, на проспекті Правди, 47 в Подільському районі Києва посеред дороги провалився асфальт. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

    Патрульні викликали на місце відповідні служби.

    Провалля утворилося через аварію на інженерних мережах. У зв’язку з цим на тій ділянці дороги частково обмежено рух. Аварійну ділянку огороджено, інформує комунальна корпорація «Київавтодор».

    На місце викликано бригаду балансоутримувача мереж.

    Аварійну ділянку огороджено. Фото: Київавтодор
    Аварійну ділянку огороджено. Фото: Київавтодор

    Як повідомлялося, 17 квітня на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва трапилась аварія на мережах водопостачання. У результаті аварії утворилося провалля посеред дороги.

    Теги: Київ дороги аварія Київавтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies