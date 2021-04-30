На проспекті в Києві утворилося провалля (фото)

Провалля утворилося через аварію на інженерних мережах

У четвер, 29 квітня, на проспекті Правди, 47 в Подільському районі Києва посеред дороги провалився асфальт. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Патрульні викликали на місце відповідні служби.

Провалля утворилося через аварію на інженерних мережах. У зв’язку з цим на тій ділянці дороги частково обмежено рух. Аварійну ділянку огороджено, інформує комунальна корпорація «Київавтодор».

На місце викликано бригаду балансоутримувача мереж.

Аварійну ділянку огороджено. Фото: Київавтодор

Як повідомлялося, 17 квітня на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва трапилась аварія на мережах водопостачання. У результаті аварії утворилося провалля посеред дороги.