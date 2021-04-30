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    На проспекті Бандери відновлено рух після довготривалого ремонту (фото)

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    Відновлено рух на всю ширину проспекту Бандери - На проспекті Бандери відновлено рух після довготривалого ремонту (фото)
    Відновлено рух на всю ширину проспекту Бандери
    Фото: Київавтодор

    Завершено перший етап ремонтніх робіт на проспекті Бандери

    У Києві тривають капітальні ремонти доріг в усіх районах міста. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «Щодня на просп. Степана Бандери і вул. Борщагівській асфальтують нову ділянку проїжджої частини. Загалом на цих магістралях вже влаштовано близько 25 тис. кв. м середнього шару покриття. Аби полотно довше слугувало – використовують полімерну сітку», – повідомив в. о. генерального директора КК «Київавтодор» Олександр Федоренко.

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    На проспекті Бандери відновлено рух після довготривалого ремонту (фото)
    На проспекті Бандери відновлено рух після довготривалого ремонту (фото)
    На проспекті Бандери відновлено рух після довготривалого ремонту (фото)
    На проспекті Бандери відновлено рух після довготривалого ремонту (фото)
    На проспекті Бандери відновлено рух після довготривалого ремонту (фото)
    На проспекті Бандери відновлено рух після довготривалого ремонту (фото)
    На проспекті Бандери відновлено рух після довготривалого ремонту (фото)
    На проспекті Бандери відновлено рух після довготривалого ремонту (фото)
    На проспекті Бандери відновлено рух після довготривалого ремонту (фото)
    На проспекті Бандери відновлено рух після довготривалого ремонту (фото)
    На проспекті Бандери відновлено рух після довготривалого ремонту (фото)
    На проспекті Бандери відновлено рух після довготривалого ремонту (фото)
    На проспекті Бандери відновлено рух після довготривалого ремонту (фото)

    Також на цих об’єктах з’являються нові велодоріжки і тротуари.

    «Сьогодні перший етап робіт завершили на просп. С. Бандери. Нині там відновлено рух на всю ширину проспекту. Рух відновлено до початку наступного етапу робіт. Коли він розпочнеться, про обмеження буде повідомлено окремо», – додав Федоренко.

    Триває влаштування пішохідної зони з велодоріжкою на вул. Чорнобильській. Наразі роботи виконано між просп. Перемоги і вул. Ф. Пушиної. Крім того, масштабні дорожні роботи проводять автодорівці на вул. Милославській і ділянці дороги Т-10-27 Київського напівкільця від вул. Ватутіна до Одеської площі.

    Капітальне оновлення у розпалі і на шляхопроводах. Так, на Індустріальному шляхопроводі завершено перший етап ремонту – уже відремонтовано близько 50% проїжджої частини і тротуар у напрямку центру міста.

    На Новокостянтинівському шляхопроводі і шляхопроводі на вул. Льва Толстого над залізницею триває демонтаж монолітної плити, старої колесовідбійної стрічки, тротуарної частини, а також фрезерування покриття. Після цього монтуватимуть нову монолітну плиту автопроїзду.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор міст
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