Зроблено перший крок у будівництві платної дороги Київ – Біла Церква



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Вартість розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва становитиме 5,4 млн грн

Тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва концесійної автомобільної дороги Київ — Біла Церква виграла компанія «Науково-виробнича фірма «Мостопроект». Про це повідомляється на офіційному сайті державних закупівель і тендерів ProZorro.

Зазначено, що вартість розроблення документації становитиме 5,4 мільйона гривень. При цьому початкова цінова пропозиція становила понад сім мільйонів. Згідно з календарним планом, «Мостопроект» зобов’язується надати техніко-економічне обґрунтування будівництва концесійної дороги до кінця грудня 2019 року.

Після отримання ТЕО можна розпочинати проектування дороги, і лише потім – будівництво.

Концесія – це договір про передачу, в тому числі, господарських об’єктів, що належать державі, в тимчасову експлуатацію іншим суб’єктам.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що вартість кілометра проїзду платними дорогами буде варіюватися між 20 і 70 євроцентами.

Джерело: Хмарочос