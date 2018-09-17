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    Зроблено перший крок у будівництві платної дороги Київ – Біла Церква

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    Перший в Україні платний автобан побудують від Києва до Білої Церкви - Зроблено перший крок у будівництві платної дороги Київ – Біла Церква
    Перший в Україні платний автобан побудують від Києва до Білої Церкви

    Вартість розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва становитиме 5,4 млн грн

    Тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва концесійної автомобільної дороги Київ — Біла Церква виграла компанія «Науково-виробнича фірма «Мостопроект». Про це повідомляється на офіційному сайті державних закупівель і тендерів ProZorro.

    Зазначено, що вартість розроблення документації становитиме 5,4 мільйона гривень. При цьому початкова цінова пропозиція становила понад сім мільйонів. Згідно з календарним планом, «Мостопроект» зобов’язується надати техніко-економічне обґрунтування будівництва концесійної дороги до кінця грудня 2019 року.

    Після отримання ТЕО можна розпочинати проектування дороги, і лише потім – будівництво.

    Концесія – це договір про передачу, в тому числі, господарських об’єктів, що належать державі, в тимчасову експлуатацію іншим суб’єктам.

    Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що вартість кілометра проїзду платними дорогами буде варіюватися між 20 і 70 євроцентами.

    Джерело: Хмарочос

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