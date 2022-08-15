Зупинка транспорту під час повітряної тривоги. Кличко пояснив нові правила

«Люди мають виходити з транспорту і йти до укриттів, бо це правила, написані кров'ю» – мер Києва

Мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю виданню «Бабель» прокоментував правило, запроваджене в столиці та ще кількох містах України: під час повітряної тривоги наземний транспорт зупиняється, пасажири мають вийти і сховатися в укриття.

За словами Кличка, у разі повітряної тривоги скупчення людей – це небезпека. Люди повинні вийти з транспорту і розосередитися, йти в укриття, наприклад, підземні паркінги. Якщо немає укриття, потрібно миттєво сховатися, це мають бути або бетонні конструкції, або улоговина.

За це рішення мер столиці отримав багато критики. Однак вважає: це правила, написані кровʼю.

«Скупчення людей у громадському транспорті в разі ракетного удару несе загрозу для їхнього життя. Тому вийшли, розосередились чи, оптимально, добігли до бомбосховища або укриття і перечекали повітряну тривогу... Ці правила для того, щоб уникнути трагедії. Це не сам Кличко прийняв таке рішення. Це рішення Ради оборони міста Києва. За рекомендацією військових, фахівців Служби з надзвичайних ситуацій», – сказав Кличко.

Як укриття очільник столиці радить використовувати підвальні приміщення, підземні паркінги, підземні переходи, де можна сховатися у разі бомбардування чи атак. Усі вони є на карті, розміщеній на сайті міської влади, у додатку «Київ Цифровий».

«Тому прохання до кожного мешканця нашого міста – знати перелік доступних сховищ у своєму районі чи біля роботи, де можна перечекати небезпеку. Ідеальна історія, якщо Київ будуватиме бомбосховище біля кожної транспортної зупинки, але давайте будемо відвертими, цього неможливо зробити», – розповів мер міста.

Нагадаємо, 1 серпня КМДА оголосила, що тепер у Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. Пасажири мають залишити салон і пройти до найближчого укриття. Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та зупинятиме роботу станцій відкритого типу.

Згодом столична міська адміністрація роз’яснила питання оплати проїзду у разу вимушеної зупинки транспорту через повітряну тривогу.

Днями петиція щодо скасування рішення Ради оборони Києва про зупинку роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги набрала необхідних 6000 голосів. Тепер це звернення громадськості має розглянути мер столиці Віталій Кличко.