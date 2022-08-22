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Відсьогодні громадський транспорт столиці курсуватиме за новими правилами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відсьогодні громадський транспорт столиці курсуватиме за новими правилами
фото: Київпастранс

Міська влада закликає киян завчасно планувати свої маршрути

Київська міська державна адміністрація попередила киян та гостей столиці, що від відсьогодні громадський транспорт курсуватиме із 06:00 до 21:00.

«Відсьогодні, із 22 до 24 серпня включно, наземний громадський транспорт курсуватиме із 06:00 до 21:00», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що столичний метрополітен у ці дні працює для перевезень пасажирів також із 06:00 до 21:00.

Міська влада закликає киян завчасно планувати свої маршрути пересування містом, а також бути особливо пильними: за сигналів повітряної тривоги одразу йти в укриття та дотримуватися комендантської години.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко передав міським комунальним підприємствам 19 автобусів та три сміттєвози. Автобуси та спецтехніку Київ отримав, як допомогу від німецьких партнерів.

Теги: Київ транспорт

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