Відсьогодні громадський транспорт столиці курсуватиме за новими правилами

Міська влада закликає киян завчасно планувати свої маршрути

Київська міська державна адміністрація попередила киян та гостей столиці, що від відсьогодні громадський транспорт курсуватиме із 06:00 до 21:00.

«Відсьогодні, із 22 до 24 серпня включно, наземний громадський транспорт курсуватиме із 06:00 до 21:00», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що столичний метрополітен у ці дні працює для перевезень пасажирів також із 06:00 до 21:00.

Міська влада закликає киян завчасно планувати свої маршрути пересування містом, а також бути особливо пильними: за сигналів повітряної тривоги одразу йти в укриття та дотримуватися комендантської години.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко передав міським комунальним підприємствам 19 автобусів та три сміттєвози. Автобуси та спецтехніку Київ отримав, як допомогу від німецьких партнерів.